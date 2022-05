Halbfinale knapp verpasst

Viernheim. Nach zweijähriger Zwangspause konnte der Deutsche Ringerbund wieder nationale Meisterschaften ausrichten. Gastgeber war nach 2019 erneut der KV 03 Riegelsberg im Saarland. Das Interesse war groß, so hatten über 50 Frauen und mehr als 100 Herren in den jeweils zehn Gewichtsklassen gemeldet. Darunter auch Matthias Schmidt, der als Starter des Nordbadischen Ringerverbandes in der Klasse bis 79 Kilogramm die Fahne des Stemm- und Ringclubs (SRC) Viernheim hoch hielt.

Mit Sebastian Schmidt hatte sich ein weiterer Viernheimer für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert, musste seine Teilnahme wegen einer nicht ausgeheilten Verletzung kurzfristig absagen, war aber als moralischer Unterstützer mit ins Saarland gereist.

Sein Bruder Matthias hatte mit 19 Teilnehmern die zahlenmäßig größte und damit schwierigste Konkurrenz erwischt. Er musste im Achtelfinale gegen Beat Konstantin Schaible (Jahrgang 1999) vom ASV Kirchheim am Neckar antreten. Nach Passivitätsanzeigen gegen beide Kontrahenten in der ersten Minute und einem Beinangriff Schmidts konnte der SRCler zwei Punkte für sich verbuchen. Schaible konterte aber umgehend und glich aus. Beim Stand von 3:3 nach der Pause startete Schmidt einen Beinangriff, der ihm zwei weitere Zähler einbrachte. Schaible konnte mit einem Beinangriff zum 5:5 kontern, was aber nicht mehr zum Sieg reichen sollte. Der Viernheimer ging wegen der höheren Einzelwertungen als Sieger von der Matte.

Unaufmerksamkeit kostet Sieg

Im Viertelfinale ging es gegen Ansgar Reinke (Jahrgang 2003) vom SV Preußen Berlin, der zuvor überraschend Jakob Rottenaicher vom SV Burghausen ausgeschaltet hatte. Nach einer Passivitätsanzeige gegen sich bekam der Berliner nach einem Beinangriff zwei Punkte zugesprochen. Beim 2:3-Rückstand kostete eine Unaufmerksamkeit Matthias Schmidt den möglichen Sieg und das Erreichen des Halbfinales. Sein Gegenüber erhöhte dabei auf 7:2 und warf den Viernheimer schließlich noch auf die Schultern. Schmidt musste sich in der Endabrechnung mit Platz zehn begnügen.

Der ehemalige SRC-Akteur Horst Lehr konnte sich in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm indes souverän durchsetzen und fast wie erwartet erneut einen Deutschen Meistertitel feiern. JR