Viernheim. . Über die Siedlungsgeschichte Viernheims in der Zeit vor 1850 referiert der Historiker Dr. Peter Bilhöfer am Dienstag, 5. April, 19 Uhr, im Museum, Berliner Ring 28. Der Titel des Vortrags lautet „Häuser, Höfe und lange Wege“.

Im Gegensatz zu Stichen und Gemälden von bedeutenden Städten, Schlössern oder Burgen existieren von kleineren Ortschaften kaum Ansichten aus der Zeit vor der Erfindung der Fotografie, schreibt die städtische Presse- und Informationsstelle in der Ankündigung. Entsprechend sei nur wenig über das Aussehen Viernheims vor dem Industriezeitalter bekannt.

Dabei sei die Siedlungsgeschichte Viernheims völlig anders verlaufen als in den umliegenden Ortschaften, betont die Verwaltung. Wo heute die Apostelkirche als Wahrzeichen des Ortes steht, lag einst der größte Gutshof des Dorfes, umgeben von Gärten, Ställen, kleinen Bauernhäusern sowie weiteren Gütern in recht lockerer Anordnung. Die Marienkirche als religiöser Mittelpunkt bildete jahrhundertelang den südlichen Rand der bebauten Fläche im „Unterdorf“, während fernab das Rathaus auf einer höher gelegenen Sanddüne im „Oberdorf“ stand.

Nur noch archäologische Funde erinnern daran, dass die lokale Siedlungsgeschichte in grauer Vorzeit einst weiter südwestlich am Kapellenberg begonnen hatte. Anhand vorliegender Quellen will Peter Bilhöfer den Werdegang Viernheims rekonstruieren.

Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/9 29 20 71 red