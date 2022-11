Gymnasium stellt sich vor

Viernheim. Einen Informationsabend für Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln und sich für den gymnasialen Bildungsweg interessieren, bietet die Albertus-Magnus-Schule am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, in der Aula an. Die AMS ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in der Trägerschaft der Diözese Mainz.

An diesem Abend wird das Anmeldeverfahren vorgestellt. Ein Teil sind die Aufnahmegespräche, die im Februar stattfinden. Darüber hinaus wird über das Unterrichtsangebot, die Förderangebote, das Betreuungsangebot und die Ganztagsangebote informiert. Es gibt die Möglichkeit, mit den Mitgliedern der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Die Schulseelsorge gibt Auskunft über ihre Arbeit, ebenso die Schülervertretung und die Elternvertretung. red