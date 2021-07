Gutscheine und Preise

Viernheim. Nach dem strengen Winter und einem eher tristen Frühjahr will die City-Gemeinschaft gemeinsam mit der Stadt Viernheim mit frischem Schwung und einem Sommergewinnspiel in die sonnige Jahreszeit starten. Die Aktion beginnt am Montag, 19. Juli, und geht bis zum 31. August. Mitmachen ist ganz einfach: Mann muss nur in einem der vielen teilnehmenden Geschäfte der City-Gemeinschaft einkaufen und pro Einkauf einen Stempelpunkt abholen. Der Stempelpunkt ist unabhängig vom Einkaufswert. Sobald acht Stempelpunkte auf der Karte erreicht sind, kann die Gewinnkarte in einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stempelkarten im Briefkasten

Auf die Gewinner warten jede Menge Gutscheine einzelner Geschäfte, Citygutscheine sowie Sachpreise wie zum Beispiel Bücher, Bilderrahmen, Küchenpflegesets, Brillenreparatursets, Körperpflegeprodukte, Fahrradtaschen, Rucksack und Reisetasche bis hin zu Stadtkaffee und Teegeschenkesets. Über 200 Preise im Wert von 3000 Euro gibt es zu gewinnen. Die Stempelkarten finden die Viernheimer im Laufe dieser Woche als Postwurfsendung in ihrem Briefkasten. Außerdem gibt es sie in allen teilnehmenden Geschäften.

Die Gewinnspielteilnahme ist möglich ab 18 Jahren. Teilnahmeschluss ist der 31. August. Pro Teilnehmer können maximal fünf Karten eingereicht werden. Alle vollständig ausgefüllten und abgegebenen Karten nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn kann bis zum 15. Oktober 2021 im jeweiligen Geschäft abgeholt werden. Umtausch oder Barauszahlung ist nicht möglich. red

Info: www.citygemeinschaft-viernheim.de/sommergewinnspiel

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2