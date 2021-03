Ramstein-Miesenbach/Viernheim. Die Viernheimer Gutperle Gruppe baut in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) ein Verteilzentrum für den Online-Händler Amazon. Das Projekt hat nach Angaben von Gutperle ein Investitionsvolumen von 26 Millionen Euro. Die Eröffnung ist bereits im September 2021 geplant. 650 Arbeitsplätze sollen in dem Verteilzentrum entstehen.

Die Gutperle Gruppe ist unter anderem als Projektentwickler tätig und hat das 106 000 Quadratmeter große Gelände in einem Industriegebiet vor rund zwei Jahren gekauft und entwickelt. Mit Amazon sei nun „ein idealer Partner“ gefunden worden, wird Michael Tekath, Geschäftsführer der Gutperle Gruppe, in einer Mitteilung zitiert. Die von Amazon gewünschte Fertigstellung schon im Herbst sei allerdings „für alle Beteiligte eine große Herausforderung“. Parallel entwickelt das Unternehmen für den Autobauer Daimler auf 38 000 Quadratmetern ein Großprojekt in Offenbach/Queich.

Amazon betreibt in der Region bereits ein Logistikzentrum in Frankenthal. Der Online-Händler plant dort außerdem für den kommenden Herbst, ein neues Verteilzentrum zu eröffnen. Dazu zieht das Unternehmen auf ein Grundstück im Norden von Frankenthal, das der Chemiekonzern BASF früher unter anderem als Materiallager nutzte. red