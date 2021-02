Viernheim. Der Finanzhaushalt mit Steuereinnahmen, kommunale Projekte und die Digitalisierung in der Stadtverwaltung standen auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses, der in einer Videokonferenz tagte. Die Fraktionen von CDU, UBV und FDP hatten die virtuelle Informationsveranstaltung beantragt, nachdem die ursprünglich geplante Präsenzsitzung zunächst mangels Tagesordnungspunkten abgesagt worden war.

Bei der digitalen Sitzung informierte die Stadtspitze über aktuelle Entwicklungen der städtischen Finanzen. So teilte Bürgermeister Matthias Baaß mit, dass die Haushaltsgenehmigung „so früh wie nie“ eingegangen sei: „Das liegt unter anderem daran, dass mittlerweile wieder der Kreis zuständig ist und wir den Haushaltplan zeitnah dort eingereicht haben.“

Das Kämmereiamt hatte auf Bitten der Stadtverordneten die Entwicklung der Steuereinnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise zusammengestellt. Für 2020 hat das Amt fehlende Einnahmen – bei Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Spielapparatesteuer – in Höhe von rund 2,19 Millionen Euro berechnet. Demgegenüber stehe die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes von rund 5,65 Millionen Euro, so dass sich ein rechnerischer Überschuss von rund 3,92 Millionen Euro ergibt.

„Für 2021 haben wir mit weniger Erträgen geplant, weil wir nicht abschätzen können, wie sich die allgemeine Lage entwickeln wird“, betonte Baaß. Über die Auswirkungen des Corona-Steuerrechts konnte Kämmereiamtsleiterin Stefanie Rohrbacher noch keine Aussagen machen: „Eventuell ist das nach der Abrechnung der Gemeindeanteile für das erste Quartal 2021 möglich.“

Darüber hinaus beschäftigten sich die Parlamentarier in dem Treffen mit dem Klimaschutzkonzept und der Finanzierung von zwei zeitlich befristeten Stellen im Brundtlandbüro, dem Stand der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung sowie der „Modellkommune Viernheim“ im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Unter 16 Städten auf Platz zwölf

Thema war außerdem das Mittelzentrenranking 2020 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar. 16 Städte im IHK-Bezirk wurden anhand von 36 ökonomischen und strukturellen Thesen in den Bereichen Steuern und Gebühren, Infrastruktur und Erreichbarkeit, Unternehmensbesatz, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Einzelhandel, Tourismus und Wohnqualität sowie Demografie und Fachkräftepotenzial bewertet. Viernheim belegte in der Abschlusstabelle den zwölften Platz.

Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz stellte die einzelnen Bereiche vor und machte auf Schwachpunkte des Vergleichs aufmerksam. So würden Freiberufler und Handwerker gar nicht betrachtet, sagte Schwarz. Außerdem seien die ausgewählten Kriterien der Bewertung entsprechend einzuordnen. „An der Entfernung zum Frankfurter Flughafen können wir aktiv nichts verändern“, kommentierte Schwarz beispielsweise den drittletzten Platz in dieser Kategorie. Ebenfalls unten in der Rangliste liegt die Stadt bei den Frischwassergebühren, beim Industrieumsatz und der Exportquote sowie bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss oder den Auszubildenden in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

Viernheim schneidet dagegen besonders gut bei den Gewerbesteuereinnahmen und der Breitbandversorgung ab, bei der Autobahn- und Schienenverkehrsanbindung und bei der Gründung so genannter „wissensintensiver“ Unternehmen. Beim Einzelhandel werde der Jahresumsatz sehr gut bewertet, berichtete Schwarz. Weil er jedoch nahezu konstant bleibe, ergebe sich bei der Entwicklung eine schlechte Platzierung. „Wir können eben nicht mehr Händler ansiedeln“, so Schwarz abschließend.