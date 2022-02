Wer mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet ist, kann derzeit viele passende Ratgeber dazu in der Stadtbibliothek finden. Im zweiten Obergeschoss hat das Team eine Auswahl an Medien zusammengestellt, die die Büchereibesucher dabei unterstützen sollen, ihre guten Vorsätze in Bezug auf Bewegung und gesunde Ernährung umzusetzen.

Es werden Bewegungsprogramme für Senioren vorgestellt

...