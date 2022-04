Gute Torhüter- und Abwehrleistung

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia haben das Hinspiel im Halbfinale um die Badenliga-Meisterschaft zwar nicht gewonnen, aber noch ist nichts verloren. Nach der 20:24-Niederlage beim TV Knielingen ist im Rückspiel noch alles drin.

Die Viernheimer starteten schlecht in die Partie in Knielingen. Sie vergaben schon in der Anfangsphase viele Torchancen und leisteten sich im Spielaufbau zu viele Fehler. Der TV lag schnell mit 3:1 in Führung und baute seinen Vorsprung auf 6:1 und 9:3 aus. Viernheim zeigte aber Einsatz und Kampf und kam dadurch zurück ins Spiel. Walther, Helbig, Willner und Gröger verkürzten direkt auf 9:7 (19.). Zwischendurch passierten aber immer wieder leichte Fehler, die verhinderten, dass der TSV Amicitia dem Ausgleich noch näher kam. In die Halbzeitpause ging es mit einem 13:10 für die Gastgeber. Der Drei-Tore-Rückstand war zu diesem Zeitpunkt in Ordnung und entsprach dem Spielverlauf der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Knielingen erneut den besseren Start und zog mit vier Treffern in Serie auf 17:10 davon. Viernheim ließ weiterhin beste Möglichkeiten ungenutzt, darunter auch Siebenmeter, so dass der Rückstand bis zum 22:15 noch anhielt. Aber immerhin stimmte der Kampfgeist des TSV Amicitia, der sich in einer Auszeit noch einmal neu auf die Schlussphase einstimmte. Ab der 45. Minute „vernagelte“ Dennis Hoffmann das Viernheimer Tor und ließ nur noch zwei Knielinger Treffer zu. Aufgrund der guten Torhüter- und Abwehrleistung hätte der TSV Amicitia eigentlich noch näher herankommen müssen, doch zu häufig scheiterten die Spieler am gegnerischen Torwart. Sie konnten aber auf 24:20 verkürzen(51.). Kurios und selten: In den letzten neun Spielminuten fiel kein Treffer mehr, so dass es bei dem Endstand und dem Knielinger Sieg blieb.

„Bei einem Rückstand von vier Toren ist im Rückspiel noch alles drin“, blickt der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal durchaus zuversichtlich auf das zweite Duell am kommenden Samstag, 9. April, in der Waldsporthalle.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 4, Ronny Unger, Hossameldin Hassanien 2, Justus Mehl 1, Tim Gröger 3/3, Sven Walther 2, Robin Helbig 2, Björn Van Marwick 5, Philipp Oswald, Fabian Medler 1, Marcel König. su