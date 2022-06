Gute Stimmung beim Singkreis

Viernheim. Kurz vor dem fertig einstudierten Benefizkonzert für die Sanierung der Auferstehungskirche kam das Corona-Aus für den Singkreis St. Aposteln. Jetzt gibt Dirigentin Martina Egli mit dem Chor wieder Vollgas. Auch die Mitgliederversammlung vermittelte nun Zuversicht.

Dem Vorsitzenden Raimund Käser war die Erleichterung anzumerken, als er in seinem Rechenschaftsbericht davon sprach, dass man „mit viel Improvisation, Mut zu neuen Probeformen und einer nimmermüden Dirigentin“ schwere Monate hinter sich gelassen habe. Mit Online-Proben, Open-air-Treffen und Video-Angeboten habe der Singkreis erfolgreich das Beste aus den Kontaktbeschränkungen gemacht. Trotz Proberückstand befinde sich der Chor wieder in der Nähe seiner alten Leistungsfähigkeit. Als Dank für die Probemöglichkeit im Bonhoeffersaal stehe das Benefizkonzert ganz oben auf der Tagesordnung. „Dieses Versprechen halten wir wenn es geht noch dieses Jahr ein“, so Käser.

Er lobte den Zusammenhalt seiner Truppe als Voraussetzung für den Neubeginn. Dieser habe nach zaghaftem Start beim Gottesdienst in der Weinheimer Weststadt-Gemeinde St. Marien in der Weihnachtszeit mit starker Besetzung am Ostermontag 2022 ein wichtiges Zeichen gesetzt. Die nächste Übungsstunde werde die erste „normale“ Probe seit dem Lookdown sein.

Kassenwartin Gisela Gutperle legte eine solide Bilanz vor. Felice Epp und Petra Diebel hatten als Prüferinnen nur Lob für das Zahlenwerk übrig, die Entlastung erfolgte einstimmig. Neben den musikalischen Zielen will man verstärkt den Vereinszusammenhalt pflegen. red