Gute Sprachkompetenzen

Viernheim. 18 stolze Absolventen des DELF Scolaire waren in die Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule geladen. Im Schuljahr 2021/22 hatten die Schüler, die nun in den Jahrgängen neun und zehn sind, an den DELF-Prüfungen an der Schule sowie in Mainz teilgenommen, bei denen die Kompetenzen Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen, im letzten Fall durch französische Muttersprachler, geprüft werden.

Zehn Schüler erlangten ein Diplom der Stufe A1, sieben eines in A2 und eine Schülerin erreichte das B1-Niveau. Zugrunde liegt der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen mit den Schritten A1 bis C2, und das Diplôme d’Études en Langue Française. Vorbereitet wurden die Prüfungen gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft der im Sommer in den Ruhestand verabschiedeten Kollegin Romy Reis-Hilkert.

Die Fahrt nach Mainz stellte einen Höhepunkt dar, als erklommene Hürde einer authentischen Sprechprüfung sowie als gemeinsame Schulexkursion. In der Aula würdigte die Fachbereichsleiterin Polichronia Thomoglou die beachtlichen Leistungen der Schüler und erinnerte an die Wichtigkeit der individuellen und schulischen Vielsprachigkeit im Rahmen der Europaschule. Christina Rothe führt die Arbeitsgemeinschaft in Nachfolge von Reis-Hilkert fort. red