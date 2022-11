Gute Leistungen auf fremden Plätzen

Viernheim. Das war ein Spieltag ganz nach dem Geschmack der Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim. Ein Sieg und ein Unentschieden in den beiden Auswärtsspielen sind eine tolle Ausbeute. Die SG Viernheim zeigte beim 2:2 in Lützelsachsen nach einem Zwei-Tore-Rückstand eine tolle Moral. Sensationell war sogar der 4:0-Sieg des TSV Amicitia 2 bei Titelanwärter DJK Feudenheim, mit dem man den direkten Abstiegsplatz verlassen konnte.

DJK Feudenheim – TSV Amicitia Viernheim 2 0:4 (0:1): Damit war nicht zu rechnen. Die Viernheimer waren nach sechs Niederlagen in Folge beim Spitzenteam in Feudenheim krasser Außenseiter und galten eigentlich als sicherer Punktelieferant. Diesmal lief allerdings alles nach dem Geschmack von Trainer Tobias Kleiner und der dritte Saisonsieg konnte gefeiert werden. Mit einer konzentrierten Leistung konnte man die Hausherren in Schach halten. Und endlich wurden auch die Torchancen effizient genutzt. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel brachte Maximilian Beikert die Südhessen sogar überraschend in Führung.

Wer nach der Pause mit einem Aufbäumen der Platzherren gerechnet wurde enttäuscht, den kurz nach Wiederanpfiff erzielte Joel Schroth das 0:2. Als Eric Behrendt nach einer guten Stunde den dritten Viernheimer Treffer markierte, war die Vorentscheidung gefallen. Für den Endstand sorgt Fynn Mandel in der 74. Minute.

Mit diesem Erfolg sind die Blau-Grünen auf den Relegationsplatz geklettert und haben den Anschluss ans rettende Ufer hergestellt. Feudenheim verliert dagegen die Tabellenspitze aus den Augen. Nur sechs Punkte gab es in den vergangenen fünf Spielen. Zu wenig, um Ansprüche auf einen Aufstiegsplatz zu stellen.

TSG Lützelsachsen 2 – SG Viernheim 2:2 (2:0): Die SG Viernheim zeigt in dieser Saison Stehvermögen und eine tolle Moral. So wurden verloren geglaubte Spiele gedreht oder ausgeglichen. Auch in Lützelsachsen sprang am Ende beim 2:2-Unentschieden noch ein Punkt heraus, nachdem die Hausherren zur Pause noch mit 2:0 in Führung lagen. Jan Kuchenbecker hatte mit seinen beiden Treffern (14./27.) eigentlich den Grundstock für einen Heimsieg gelegt.

Auch in der zweiten Halbzeit deutete lange nichts auf eine Punkteteilung hin. Spannend wurde es dann allerdings, als Bilen Yagiz in der 68. Minute der Anschlusstreffer gelang. In der Schlussphase setzten die Orangenen dann alles auf eine Karte und wurden vier Minuten vor dem Ende mit dem Treffer zum 2:2-Unentschieden belohnt. Wieder hatte Yagiz getroffen. JR