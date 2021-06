Gute Leistung bei Weltcup in Frankreich

Viernheim. Erfolgreicher Start beim Weltcup-Rennen für Lena Dieter: Die Para-Triathletin des TSV Amicitia konnte sich im französischen Besançon den vierten Platz in ihrer Klasse sichern.

Lena Dieter ist von Geburt an blind und wird deshalb bei ihrem Training sowie bei ihren Wettkämpfen von einem Guide begleitet. Gemeinsam mit Delia Blaess bestritt Lena Dieter beim Weltcuprennen mit der internationalen Spitzenklasse die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 1:18:26 Stunden.

Laufleistung besonders gut

Lena Dieter (r.) mit Trainer Stefan Haas und Guide Delia Blaess. © Sandra Usler

Während des Schwimmens waren die beiden verbunden durch ein Gummiband um den Oberschenkel. Das Radfahren wurde auf dem Rennrad-Tandem absolviert. Während des Laufens waren Lena und Delia wieder durch ein Gummiband verbunden, diesmal um das Handgelenk. Die abschließenden fünf Kilometer absolvierte das Duo als zweitschnellste Starter an diesem Tag.

Stefan Haas, Lena Dieters Heimtrainer, freute sich deshalb vor allem über die Laufleistung und zeigte sich zufrieden mit der Gesamtleistung und dem vierten Platz. Ausbaufähig sei noch die Leistung beim Schwimmen. Da kann sich Lena schon an diesem Wochenende neu beweisen: Das nächste Weltcup-Rennen ist am Samstag, 20. Juni, in La Coruña in Spanien. Dort wollen sich Lena Dieter und Guide Delia Blaess möglichst einen Platz auf dem Podium sichern. su

