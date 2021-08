Gute Laune bei Hannesbräu in Viernheim

Viernheim. Lange mussten die Freunde guter Live-Musik, aber auch Hausherr Uwe Kleinhans selbst warten, ehe sie sich wieder an einem Oper-Air-Konzert erfreuen konnten. Am Freitagabend war es endlich soweit: Die Acoustic Fun Connection begeisterte die Besucher im Hannesbräu mit Klassikern aus Rock und Pop.

Kleinhans blickte auf eine „lange Durststrecke“ zurück, zuletzt sei ein Country-Sänger im vergangenen September in der Brauerein aufgetreten. Aber auch die Produktion des Gerstensaftes stand vorübergehend still. „Wir haben erst Anfang Juli wieder mit dem Brauen begonnen“, teilte der Braumeister mit.

Entsprechend groß war das Interesse am ersten Konzert nach der Corona-bedingten Unterbrechung. „Die ersten Gäste standen schon eine halbe Stunde vor Öffnung vor der Tür, während wir noch mitten in den letzten Vorbereitungen waren“, stellte Kleinhans fest. Als es los ging, war der Hof gut gefüllt. Für beste Stimmung sorgte dort die Acoustic Fun Connection, ein Trio aus drei versierten und routinierten Musikern, die den Austausch mit dem Publikum sichtlich genossen.

Beatles-Hit als Zugabe

Zur aktuellen Besetzung, die sich erst vor vier Monaten ergeben hat, gehören Kontrabassist Manfred Gerber, Perkussionist Tom Beisel und Klaus Uhrig an der Gitarre. Alle drei greifen auch immer wieder zum Mikrofon. Bei dem Auftritt in der Brauerei bot das Trio einen Streifzug durch mehrere Jahrzehnte der Musikgeschichte und verschiedene Stilrichtungen. Auf dem Programm standen „Suspicious Minds“ von Elvis Presley, „Una Festa Sui Prati“ von Adriano Celentano, „Volare“ von den Gipsy Kings, „El Mismo Sol“ von Álvaro Soler, „Uptown Funk“ von Bruno Mars, und „Into The Great Wide Open“ von Tom Petty & The Heartbreakers. Ebenso gut kamen beim Publikum deutsche Stücke wie „Willenlos“ von Marius Müller-Westernhagen und der alte Klassiker „Ich brauche keine Millionen“ von Marika Rökk an. Nach dem mehr als zweistündigen Konzert durften die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne. Beim Beatles-Hit „Hey Jude“ sangen die Gäste sogar noch weiter, als die Bandmitglieder ihre Instrumente schon weggepackt hatten.

Sichtlich zufrieden nach einem gelungenen Konzertabend, fasst Uwe Kleinhans nun weitere Veranstaltungen ins Auge. Freitags ist künftig wieder ein Ausschank geplant. Dann gibt es neben den bekannten Biersorten „Meehdsche“, „Buuh“ und „Helles“ auch wieder das frisch ins Programm genommene „Vernemmer Weehze“. JR