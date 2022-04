Gute Ausgangsposition soll her

Viernheim. Für die beiden Viernheimer Badenliga-Mannschaften geht es am Samstag weiter mit der Aufstiegsrunde. Für die Herren und die Damen stehen die Hinspiele im Halbfinale an, in denen sich beide Teams optimale Bedingungen für die Rückspiele schaffen wollen. Die Damen haben dabei Heimrecht und treffen um 17.30 Uhr in der Waldsporthalle auf die TSG Wiesloch. Die Herren fahren zum TV Knielingen, Spielbeginn ist dort um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Männer-Halbfinale wartet nicht nur ein begeisterungsfähiges Publikum, sondern vor allem eine motivierte Heimmannschaft auf die Viernheimer. Der TV Knielingen schloss die Vorrundengruppe B der Badenliga als Zweiter ab. Neun von 14 Spielen konnte der TV gewinnen, dazu kamen zwei Unentschieden. Beeindruckend ist dabei die Heimstärke: In der Reinhard-Crocoll-Sporthalle gaben die Hausherren in der gesamten Saison keinen einzigen Punkt ab. Die Heimstärke spielte der TV im Viertelfinale auch voll aus: Das Hinspiel bei der TSG Plankstadt ging noch mit einem Treffer Unterschied verloren, in heimischer Halle machte Knielingen mit einem deutlichen 33:23-Sieg alles klar.

Die Viernheimer sind also gewarnt und wissen, dass sie sich auf einen harten Kampf gegen einen eingespielten Gegner einlassen. Es reicht nicht, sich wie gegen Pforzheim-Eutingen auch auf das notwendige Quäntchen Glück zu verlassen. Stattdessen muss man über zwei Spiele hinweg die bessere Mannschaft sein. Mit einer konzentrierten Leistung soll heute Abend der Grundstock gelegt werden für das Rückspiel in der Waldsporthalle. Das blau-grüne Trainerteam Christian Müller/Mirco Ritter muss für das Halbfinalhinspiel auf Rouven Müller verzichten, während Patrick Koch als Torwart aussetzt. Hinter dem Einsatz von Ernst Mantek steht noch ein Fragezeichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schon um 17.30 Uhr versuchen die Handballdamen des TSV Amicitia, ihr Halbfinale erfolgreich zu gestalten. Gegner in der Waldsporthalle ist die TSG Wiesloch – und die kommt als großer Favorit nach Viernheim. „Wiesloch hat eine robuste Abwehr, spielt dynamisch nach vorne und ist für mich Aufstiegskandidat Nummer eins“, sagt Trainerin Steffi Dietrich mit Blick auf den Saisonverlauf der TSG. In der Vorrunde hat die TSG alle zehn Spiele für sich entscheiden können und sich ohne Punktverlust direkt für das Halbfinale der Aufstiegsrunde qualifiziert. Die Viernheimerinnen hatten in ihrem Viertelfinale auch ein wenig Glück. Denn nach dem 27:24-Erfolg der SG Nußloch mussten die Gegnerinnen Corona-bedingt passen, so dass der TSV Amicitia ohne Rückspiel eine Runde weiterkam. Im Halbfinale sind die Viernheimerinnen nun absoluter Außenseiter und können ohne Druck gegen Wiesloch aufspielen. su