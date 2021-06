Gut gelaunte Viernheimer singen „Den ganzen Sommer“

Viernheim. Die Temperaturen steigen, während die Infektionszahlen sinken. Das hebt die allgemeine Stimmung. Für zusätzliche gute Laune soll nun noch der Song „Den ganzen Sommer“ sorgen, den das Projekt Sommerkollektiv in diesen Tagen auf den Markt geworfen hat und der in Ohren und Hüften geht. „Sonne, Strand und Cocktails kann man auch in der Region genießen – heute mehr denn je“, beschreibt Holger Bläß den Grundgedanken.

AdUnit urban-intext1

Der Viernheimer Gitarrist hat mit Freunden den Gute-Laune-Song unter professionellen Bedingungen aufgenommen. „Pianist und Produzent Ulli Weisbrodt hat mich Ende März angerufen und seinen vorproduzierten Song präsentiert. Diesen wollte er aufnehmen und zusammen mit einem Videoclip veröffentlichen. Dafür konnte ich Schlagzeuger Johannes Willinger, den Viernheimer Sänger und Songwriter Leo Marten sowie Alena Möller als Backgroundsängerin gewinnen. Ulli spielte das Piano“, beschrieb Bläß das weitere Vorgehen. In kurzfristigen Treffen wurde der Song ausgearbeitet, zum Teil neu getextet und im Studio mit den Aufnahmen begonnen.

Während der Aufnahmen wird das Konzept geplant und das Projekt Sommerkollektiv entsteht. Dazu zählt zum einen die Sommerkollektiv Band, die mit dem Song „Den ganzen Sommer“ für 2021 einen Sommerhit heraus bringen will. „Zum anderen ist das Sommerkollektiv eine offene Künstlergemeinschaft, die Musik, Kunst und Kulturschaffende vereinen und fördern möchte. Nach dem langen Lockdown soll quasi ein neues Gemeinschaftsgefühl geschafften werden, wir wollen Menschen animieren, wieder nach draußen zu gehen und mit Musik, Kunst und Sport das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen“, so die Initiatoren.

„Es ist Beachsongtime – ich häng´ den ganz Tag an der Beachbar und hole mir ´nen Sonnenbrand“, heißt es in dem Song, der das Zeug zu einem Ohrwurm hat. „Innerhalb kürzester Zeit wurde am Strandbad des Waidsees in Weinheim und an der Delano Beach-Bar ein Videoclip in Eigenarbeit aufgenommen. Dabei kamen auch mehrere Kameras und eine Drohne zum Einsatz“, schildert Bläß unterhaltsame Dreharbeiten.

AdUnit urban-intext2

Begleitet wurde die komplette Produktion durch eine selbstorganisierte Kampagne auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und die Website www.Sommerkollektiv.de. Nachdem der Song ausproduziert war, kam er für „mix und mastering“ in das renommierte Studio von Chris Oz in Mannheim. JR