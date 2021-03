Viernheim. Ein konstanter Bilanzgewinn von 2,3 Millionen Euro, eine Bilanzsumme von 2,3 Milliarden Euro – die Sparkasse Starkenburg ist nach Vorlage der vorläufigen Zahlen gut durchs Corona-Jahr 2020 gekommen und gehört nach eigener Darstellung zu den erfolgreichsten Sparkassen in Hessen. Allerdings sei das Geschäftsjahr sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter ein außergewöhnliches Jahr gewesen, das neue Strategien erforderte, sagt Vorstandsvorsitzender Jürgen Schüdde.

Das Volumen der Kundenkredite habe im vergangenen Jahr um 59,4 Millionen Euro gesteigert werden können, was einem Plus von 5,4 Prozentpunkten entspricht. „Die offenen Darlehenszusagen belaufen sich auf 80,4 Millionen Euro“, gab Schüdde in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates einen Rück- und Ausblick. Besonders erfreulich habe sich neben dem Segment der Unternehmen und Selbstständigen auch die Entwicklung im Privatkundengeschäft gezeigt.

Im Bereich der Gesamtvermögensbildung zeigte sich mit einem Plus von 210 Millionen Euro (plus 9,6 Prozentpunkte) ein anhaltender Wachstumstrend. Die Wertpapierumsätze sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33,2 Millionen Euro (plus 18,5 Prozentpunkte) auf 213 Millionen Euro kräftig angestiegen. „Damit liegen wir bei der Ausschöpfung unserer Potenziale über dem hessischen Durchschnitt und an der Spitze der Strukturgruppe“, fasste Schüdde zusammen.

„Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen, das unsere Kunden den Mitarbeitern entgegenbringen“, wies Schüdde auf die Philosophie des Hauses hin. Als Beispiel nannte er die Wald-Michelbacher Firma Somaritec GmbH. Das Unternehmen baute sich neben ihrem eigentlichen Kerngeschäft ein zweites Standbein mit der Produktion von Einweg-Hygienemasken und FFP2-Schutzmasken auf. Die Sparkasse Starkenburg begleitete das Projekt.

Mediales Angebot ausgebaut

Ausgebaut wurde im vergangenen Jahr verstärkt das mediale Angebot, um Kunden nicht nur in Filialen, sondern auch digital zur Seite zu stehen. Mehr als 100 Service-Angebote, wie beispielsweise ein Girokonto zu eröffnen, Wertpapiere zu ordern oder eine Versicherung abzuschließen, können Kunden auf dieser Plattform nutzen. „Das kostenlose Online-Haushaltsbuch hilft sicherlich auch vielen gerade in dieser schwierigen Zeit, die Menschen oftmals vor finanzielle Herausforderungen stellt“, so Schüdde.

Die Sparkasse Starkenburg sei traditionell auch dem Ehrenamt verbunden, führte Sparkassendirektor Manfred Rheiner aus. Das Kreditinstitut spendete insgesamt rund 340 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen im Geschäftsgebiet. Davon erhielt Viernheim die höchste Einzelsumme in Höhe von 82 200 Euro.

Während die Bankenaufsicht zu Beginn der Pandemie alle Kreditinstitute anhielt, keine Ausschüttungen vorzunehmen, relativierte sie Ende 2020 die strikte Ablehnung. Die konservative Geschäftsstrategie sowie das solide und nachhaltige Wirtschaften ermöglichte – aus dem Bilanzgewinn 2019 – eine Ausschüttung in Höhe von zwei Millionen Euro an die Kommunen als Träger der Sparkasse Starkenburg.

„Ein wichtiges Standbein sind unsere 355 Mitarbeiter, für die wir unter anderem im vergangenen Jahr mobiles Arbeiten ermöglichten“, dankte Jürgen Schüdde allen für den unermüdlichen Einsatz unter besonderen Bedingungen zum Wohle der Kunden, der Region und des Unternehmens.

Gut voran kommt die Sparkasse Starkenburg mit dem im vergangenen Jahr begonnenen Neubau zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Weinheimer Straße in Heppenheim.

Von den 28 Wohneinheiten sind zwölf für Personen gedacht, die ihren Bedarf nicht auf dem freien Wohnungsmarkt decken können. Die Fertigstellung ist zum Jahresende geplant. red/bjz