Gullydeckel bricht auseinander

Viernheim. Mit einem Gullydeckel ist am frühen Donnerstagmorgen die Glaseinfassung der Eingangstür eines Sonnenstudios in der Heidelberger Straße eingeworfen worden. Die Täter durchsuchten laut Polizeiangaben gegen 1.40 Uhr die Geschäftsräume und versuchten erfolglos, einen Tresor zu öffnen. Sie nahmen dabei den Gullydeckel zur Hilfe, bis der Eisendeckel durch die Schlagwucht auseinander brach. Geld konnten sie nicht erbeuten. Dafür aber eine Überwachungskamera und eine Musikanlage. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 1000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der 06252/70 60 entgegen. kur/pol

