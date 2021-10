Gruseliges zu Halloween

Viernheim. Pünktlich zum „Fest des Grauens“ lädt die Volkshochschule Viernheim (vhs) in Kooperation mit der Stadtbibliothek alle Interessierten ab zwölf Jahren zu einem schaurig schönen Gruselvergnügen in die Gemäuer am Satonévri-Platz 1 ein. Bei einer Halloween Lesung am Samstag, 30. Oktober, ab 10.30 Uhr werden die Fantasy-Autoren Christian Metzger und Elisabeth Akinor aus ihren Kurzgeschichten des Sammelbands „Klein Fein Böse“ vorlesen. Mit musikalischer Umrahmung werden die Autoren für passende Stimmung sorgen.

Beide gehören der Schreibgruppe „Phantastik Autoren Speyer“ an. Mit Christian Metzger ist es der vhs Viernheim gelungen, den Kreis der ehrenamtlichen Bildungspartner, die im Rahmen der Bildungsplattform ihr Können an die Gemeinschaft weitergeben, zu erweitern. Metzger setzte seinen lang gehegten Wunsch nach dem Schreiben durch den Beitritt in ein Internetschreibforum, dem Tintenzirkel, in die Tat um. Elisabeth Akinor, die diplomierte Mathematikerin, hat als Synästhetin die besondere Gabe, Tage, Zahlen oder auch Jahreszeiten in Farben wahrzunehmen. Ihre Geschichten entwickelt sie aus ihren Träumen heraus. Es geht um Ehrlichkeit, Fairness und Toleranz.

Der Eintritt ist frei. Es gelten die 3G-Regeln und die Kontaktdaten werden erfasst. red