Gruppen nehmen Ostereier ins Visier

Viernheim. Nicht nur in Viernheim, sondern auch in der Nachbarschaft ist das Ostereierschießen des Sportschützenvereins eine beliebte Tradition. Alt und Jung können sich am Luftgewehr versuchen und das gesellige Beisammensein im Schützenhaus genießen. Zuletzt musste diese traditionelle Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden. Doch die Verantwortlichen wollen den Wettbewerb wieder neu zu beleben. Der Startschuss soll am 1. April erfolgen – und das ist kein Scherz.

Der aktuelle Plan sieht einen Zeitraum vom 1. bis zum 16. April vor. Fest steht bereits, dass die Termine nur unter 2Gplus-Bedingungen durchgeführt werden und dass eine Reservierung benötigt wird. Vereine und Gruppen können unter der Telefonnummer 0176/66 14 42 90 einen Termin vereinbaren oder sich per E-Mail an info@ssv-viernheim.de mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen. Anzugeben sind die eigene Mailadresse, der Ansprechpartner, Telefonnummer und Anzahl der Teilnehmer. Zusammen mit einer Terminbestätigung gibt es dann auch detaillierte Informationen über die zu beachtenden Hygienevorschriften und die Durchführung der Veranstaltung.

Der Sportschützenverein behält sich vor, die Veranstaltung jederzeit zu beenden oder abzusagen, wenn es die Umstände erfordern. Dies kann durch behördliche Bestimmungen oder andere Umstände geschehen, die einer sicheren Durchführung entgegenstehen. Bei aller Vorsicht ist beim Veranstalter die Vorfreude auf ein Wiedersehen und ein geselliges Beisammensein im Schützenhaus groß. JR