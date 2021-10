Grundverschiedene Vorzeichen

Viernheim. Die beiden Viernheimer Fußballteams in der Kreisklasse A 2 Mannheim könnten die Voraussetzungen vor dem neunten Spieltag nicht unterschiedlicher sein. So erwartet die Reserve des TSV Amicitia am Sonntag den Überraschungstabellenführer SG Croatia Mannheim im Waldstadion und ist dabei krasser Außenseiter. Für die SG Viernheim geht es im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Spvgg. Wallstadt 2 darum mit einem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Amicitia 2 – SG Croatia Mannhneim (Sonntag, 12.30 Uhr): Auf die Reserve des TSV Amicitia wartet mit dem Tabellenführer SG Croatia Mannheim ein ganz harter Brocken. Trotz Heimvorteil scheint es für die Südhessen unmöglich zu sein dem starken Team aus der Quadratestadt nennenswerte Gegenwehr leisten zu können. Nur wenn Trainer Tobias Kleiner den einen oder anderen Akteur aus dem Erstmannschaftskader aufbieten kann, könnte eine Überraschung gelingen.

Zuletzt zeigten sich die Viernheimer leicht verbessert, holten aus fünf Spielen acht von 15 möglichen Zählern. Trotzdem steckt man auf Platz zehn fest, weshalb der Blick zunächst einmal nach unten gerichtet werden muss. Auf dem Konto stehen erst zwei Siege gegen die Kellerkinder Türkspor Edingen (8:1) und gegen den SSV Vogelstang (5:0). Zuletzt musste man sich nach eine 2:0-Führung bei Phönix Mannheim mit einem 2:2 begnügen.

Bei den Mannheimern herrscht dagegen eitel Sonnenschein. Das Team hat nur beim 1:1-Unentschieden bei Fortuna Heddesheim 2 Punkte abgegeben, aber schon sieben Erfolge eingefahren und nimmt mit 22 Zählern den ersten Platz ein. Zuletzt wurde das Spitzenspiel gegen den SV Schriesheim mit 3:1 gewonnen. Die Siegesserie soll in Viernheim fortgesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG Viernheim – Spvgg. Wallstadt 2 (Sonntag, 15 Uhr): Den Orangenen gelingt es einfach nicht sich aus dem unteren Bereich der Tabelle zu verabschieden. Zuletzt hatte man bei einem verrückten Spiel in Laudenbach bei einer 5:4-Führung den Sieg war Augen, kassierte in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich. SG-Trainer Ralf Dalmus ist es zwar gelungen den Angriff zu verbessern, anscheinend geht das aber zulasten der Defensive.

Das Torverhältnis von 16:20 ist nicht schlecht, beinhaltet aber den 7:1-Erfolg gegen Türkspor Edingen und die fünf Treffer in Laudenbach. Will man sich ins Mittelfeld retten, dann muss das Heimspiel am Sonntag unbedingt gewonnen werden, geht es doch gegen einen Abstiegskandidaten.

Die Mannheimer spielen bisher eine miserable Saison. Nach sieben Spielen ohne Punktgewinn gelang der Mannschaft von Trainer Peter Heckmann am vergangenen Sonntag mit dem 2:2-Unentschieden gegen die Reserve der TSG Lützelsachsen wenigstens das erste kleine Erfolgserlebnis. JR