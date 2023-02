Grundsteuer ein Vielfaches höher

Zum Thema Grundsteuer.

Dem Leserbrief von Herrn Theymann kann ich nur zustimmen. Auch wir haben in der ersten Januarwoche Post von der Stadt Viernheim bekommen und sollen für unser Grundstück von 400 Quadratmetern nun sage und schreibe 820 Euro pro Jahr zahlen. Zeitgleich bekamen wir den Grundsteuerbescheid für unser Grundstück in Heppenheim, das halb so groß ist und ebenfalls mit einem Wohnhaus bebaut ist. Hier müssen 20,59 Euro an die Stadt Heppenheim bezahlt werden.

Aufgrund dieser wahrlich nicht geringen Differenz habe ich unseren Ersten Stadtrat Herrn Scheidel angeschrieben und um Aufklärung gebeten, woraufhin ich eine seitenlange Mail eines Mitarbeiters der Stadt Viernheim bekam. Außer belanglosen Dingen und Erklärungen über Grundbeträge und Hebesätze konnte ich mir trotzdem nicht das Zustandekommen einer dermaßen überhöhten Summe erklären. Nur ein Satz des guten Mannes blieb mir in Erinnerung: Wenn man nun den Grundbetrag aus Heppenheim mit dem Hebesatz aus Viernheim multipliziert, ergibt dies einen Grundsteuerbetrag von 36 Euro, womit die Sache schon wieder anders aussieht. Das zeigt, mit welcher Arroganz im Rathaus inzwischen auf die zahlende Bürgerschaft reagiert wird.

Ein weiteres Beispiel für den kreativen Erfindungsgeist unserer Stadt:Anfang der 2000er haben wir im Bannholzgraben gebaut und mit unseren Erschließungsbeiträgen aufwändige Maßnahmen zu Versickerung von Regenwasser finanziert. Kein Tropfen Regenwasser fließt in die Kanalisation, alles wird in Auffangbecken gesammelt und zur Versickerung geleitet. Nach ein paar Jahren kamen unsere Stadtväter auf die Idee, auch von uns eine Niederschlagsgebühr, abhängig von der Größe der Dachfläche, zu erheben. Alles diskutieren half nichts, es wurde mit Klage gedroht , falls man die Zahlung verweigert.

Da in den nächsten Jahren bei uns ein Umzug stattfinden wird, befassen wir uns das allererste Mal damit meiner Geburts-und Heimatstadt den Rücken zu kehren, was ich eigentlich immer ausgeschlossen habe. Lange Jahre war ich stolz darauf, Vernemer zu sein und habe wirklich gut und gerne hier gelebt.

Aber langsam muss man sich wirklich fragen, ob man weiter zusehen möchte (und kann) wie Viernheim durch anhaltendes Missmanagement immer weiter heruntergewirtschaftet wird und Bürger nur noch dafür da sind, um Jahr für Jahr das Haushaltsloch zu stopfen.