Viernheim. Die Fraktionen der Grünen und der FDP in Viernheim haben nach der Kommunalwahl am 14. März die Besetzung der verschiedenen Positionen geklärt. Die Grünen hatten ihre Stimmanteile sowie die Zahl ihrer Sitze in der Stadtverordnetenversammlung verdoppelt – von vier auf acht. Sie sind nun drittstärkste Kraft in dem Gremium. In entsprechend guter Stimmung habe die konstituierende Sitzung ihrer Fraktion stattgefunden, erklärte Thomas Klauder.

AdUnit urban-intext1

Der gescheiterte Bürgermeisterkandidat übernimmt zusammen mit Jessica Kruhmann die Führung der Fraktion; Klauder fungiert formell als ihr Sprecher. Der Grüne-Fraktion gehören außerdem Nicole Döringer, Astrid Pfenning, Ina Dewald, Gabriella Römmelt, Burak Isiksal und Bernd Gruschka an.

Döringer und Isiksal sitzen im Bauausschuss, Pfenning und Klauder im Haupt- und Finanzausschuss, Kruhmann und Dewald im Sozial- und Kulturausschuss. Pfenning und Isiksal sind im Planungsausschuss Rathaus. Gerd Brinkmann und Manfred Winkenbach vertreten den Magistrat.

Wie bereits berichtet wird der Spitzenkandidat der FDP, Tobias Gieding, auch deren Fraktionschef. Seine Stellvertreterin ist Jasmin Kruhmann. Zusammen mit Ralf Jünemann ist die dreiköpfige Fraktion komplett. Die Grünen haben einen Sitz dazugewonnen. Nun hat die FDP auch die Ausschüsse besetzt, wie Gieding erklärte. In den Haupt- und Finanzausschuss geht Jünemann, den Sozial- und Kulturausschuss vertritt Kruhmann und in den Bauausschuss sowie den Planungsausschuss Rathaus geht es für Gieding. Bärbel Gärtner wird im Magistrat sitzen.

AdUnit urban-intext2

Klauder wie Gieding sagten, sie seien zuversichtlich, mit der Mischung aus erfahrenen und jungen Stadtverordneten lebhafte Diskussionen sowie spannende politsche Prozesse zu erleben. mas