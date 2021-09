Grüne fordern bewussten Konsum

Viernheim. Für ihre politischen Ziele haben bei einem Besuch in Viernheim gleich zwei Bundestagskandidaten von Bündnis 90/Die Grünen geworben. Anna Lührmann und Moritz Müller waren im Weltladen zu Gast, um sich Produkte aus fairem Handel zeigen zu lassen und auch etwas einzukaufen. Danach fand in der Kulturscheune eine Informationsveranstaltung zum Thema Lieferketten statt, die auch per Live-Stream im Internet zu sehen war.

Im Verkaufsraum des Weltladens schilderte Hilde Maier die Entstehungsgeschichte der Einrichtung und erläuterte deren Prinzipien. „Fairer Handel ist bei unseren Einkäufen Voraussetzung, damit Waren ins Sortiment aufgenommen werden. Unsere Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich tätig, und bei der Miete ist uns der Eigentümer des Ladens entgegen gekommen. Deshalb können wir auch wirtschaftlich arbeiten“, erklärte die Vorsitzende des Eine-Welt-Kreises.

In der Kulturscheune begrüßte Helmut Träger, Sprecher des Ortsverbandes der Grünen, die beiden Kandidaten und wünschte ihnen viel Erfolg bei der bevorstehenden Bundestagswahl. „Wir haben in Viernheim schon mehrere Einrichtungen wie den Weltladen, die Tafel oder den Fairteiler, die sich mit den Themen fairer Handel und Nachhaltigkeit befassen.“ Träger bemängelte allerdings, dass viele Bürger über das Lieferkettengesetz nicht ausreichend informiert seien.

Bei dem Informationsaustausch gaben Anna Lührmann, die im Kreis Rheingau-Taunus-Limburg kandidiert und auf Platz fünf der hessischen Landesliste zu finden ist, und Moritz Müller Einblicke in das Gesetz, äußerten aber auch Kritik. „Dass Kinderarbeit oder die Bedingungen vor Ort unwürdig sind, weiß mittlerweile jeder, beim Einkauf wird das aber oft verdrängt. Von der Idee einer Kette von der Kakaobohne bis zum Endprodukt ist leider nicht viel übrig geblieben, es ist nur noch ein Kettchen“, sagte Anna Lührmann, die sich eine striktere Umsetzung des Gesetzes und ein bewussteres Verhalten der Verbraucher wünscht.

Laut den Grünen sind nur große Firmen von dem Gesetz betroffen, aus ihrer Sicht sollten aber auch mittelständische Unternehmen entsprechende Nachweise erbringen. „Wir müssen auch für Europa ein Lieferkettengesetz verabschieden. Ein entsprechender Entwurf liegt der Kommission in Brüssel vor“, erklärte Lührmann. Immerhin gebe es Fortschritte in dieser wichtigen Frage, vor zehn Jahren hätten viele Politiker ein Lieferkettengesetz noch für eine Utopie gehalten. Auch Moritz Müller, der für seine Partei im Kreis Bergstraße kandidiert, fordert von den Konsumenten die Bereitschaft, den Arbeitern in den Erzeugerländern eine gerechte Bezahlung zukommen zu lassen.

Anna Lührmann, geboren 1983 in Lich, saß bereits von 2002 bis 2009 für die Grünen im Deutschen Bundestag. Die jüngste jemals in das Parlament gewählte Abgeordnete ist derzeit als Assistant-Professor an der Universität Göteborg tätig. Von 2018 bis 2020 war sie stellvertretende Direktorin des Varieties of Democracy Instituts.

Moritz Müller ist 29 Jahre alt und lebt in Bensheim-Auerbach. Mit 18 Jahren wurde er Mitglied der Grünen Liste Bensheim und zog bei der Kommunalwahl 2011 in die Stadtverordnetenversammlung ein. In mehr als zehn Jahren in der Kommunalpolitik hat er sich vor allem in den Bereichen Sozial-, Jugend- und Kulturpolitik engagiert. Heute ist er Fraktionsvorsitzender der Grünen-Fraktion in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung. JR