Gründschüler trainieren Körper und Geist

Viernheim. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, so lautet eine altbekannte Weisheit. Unter diesem Motto standen auch die beiden Aktionstage „Fit4Future“ an der Goetheschule, bei denen die Kinder sowohl körperliche wie auch geistige Aufgaben erfüllen musste. Die Premiere dieser neuen Veranstaltungsform war gelungen, hatten doch alle Teilnehmer, aber auch die Lehrkräfte und die Helfer aus der Elternschaft ihren Spaß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Tage standen ganz im Zeichen der Gesundheitsprävention. Die Kinder durchliefen mehrere sportliche Stationen, mussten aber auch einige Brain-Gym-Übungen absolvieren. Dabei erfuhren sie quasi am eigenen Leib, wie sie ihren Körper gesund erhalten können. Gemeinsamer Auftakt war schon um 8 Uhr früh, dann wärmten sich die Schüler auf dem Schulhof auf. Danach durchwanderten sie die verschiedenen Stationen.

Dabei waren nicht nur Geschwindigkeit und Beweglichkeit gefragt, mit etwas Grips konnten einige Aufgaben auch ganz gut und schnell gelöst werden. Die Stationen für die insgesamt 13 Grundschulklassen trugen Namen wie Brainwürfel, Biathlon auf dem Außengelände, Brainfitness, Eisstockschießen und Challenges. Am Ende gab es noch eine gemeinsame Verabschiedung.

Mehr zum Thema Musikschule Instrumente ausprobieren Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildungsgerechtigkeit Stifterin will Begabung fördern Mehr erfahren

„Fit4Future“ ist eine Initiative der Cleven-Stiftung, die sich die Gesundheit der Kinder zum Ziel gesetzt hat. Das Programm soll Kindern die Chance geben, physisch und psychisch fit zu werden und dies auch zu bleiben.

Laut Stiftung leiden 25 Porzent der Kinder unter Herz-Kreislauf-Schwächen, fast ein Drittel hat Koordinationsschwächen. Sechs von zehn Kindern können bei der Einschulung keinen Purzelbaum schlagen, und sogar 65 Prozent leiden unter Haltungsschwächen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass global bald erstmals genau so viele Menschen an den Folgen der Überernährung sterben wie an den Folgen von Hunger. Fettleibigkeit im Kindesalter schränkt die Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen ein, führt zu Ängsten und Depressionen und erhöht das Diabetes-Risiko im Alter, so die Zahlen der Cleven-Stiftung. Bei den Kindern entstehen Stress und Aggressionen als Folge fehlender Teamfähigkeit und fehlender sozialer Integration.

Ende des Schuljahres steht bevor

Mittlerweile bereitet man sich in der Goetheschule auch schon auf die Sommerferien vor. Am 20. Juli werden die Viertklässler in der Mehrzweckhalle mit einer großen Feier verabschiedet. Wie jedes Jahr bereiten die dritten Klassen in ihren Religions- und Ethikkursen mit den Lehrkräften ein kleines Programm vor und schicken „die Großen“ mit guten Wünschen an die weiterführenden Schulen.

Am letzten Tag des Schuljahres, am Freitag, 22. Juli, kann diesmal wieder das traditionelle Abschlusssingen stattfinden. Ab 8.45 Uhr nehmen die Kinder vor dem Schulgebäude auf dem Rovigoplatz Aufstellung. Danach gibt jeder Jahrgang einen Lied- oder Tanzbeitrag zum Besten und holt sich bei den sicher wieder zahlreichen Zuhörern den verdienten Applaus ab.