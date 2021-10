Grüffelo begeistert die Kinder

Viernheim. Märchen haben ja bekanntlich immer auch einen pädagogischen Hintergrund, der sich in bebilderten Geschichten widerspiegelt. Das war auch beim Theaterstück „Der Grüffelo“ der Fall, das im AWO-Familienzentrum von Mitgliedern des Kindertheaters des Mannheimer Capitols in einem Zirkuszelt aufgeführt wurden. Die knapp 100 Kinder und einige Eltern waren begeistert, wirkten aktiv mit und sparten nicht mit Applaus. Neben den Kindern des AWO-Familienzentrums waren zwölf Schulanfänger der Bewegten AWO Kita Lorscher Straße eingeladen, um den Abenteuern des Grüffelo zu lauschen.

Die wundervolle Geschichte, 1999 von Julia Donaldson verfasst, wurde von Georg Veit, dem künstlerischen Leiter des Capitol, als Zweipersonenstück adaptiert. Zusammen mit seiner Partnerin Ronja Rückgauer zeigte er den Kindern, dass die Kraft der eigenen Fantasie, dass Mut und Köpfchen, sowie Freundschaften, einen Ausweg bieten können. Dazu bedarf es keines großen Bühnenbildes. Auf wenige Requisiten reduziert, spielten die Beiden mit viel Spaß.

Die Kinder freuten sich über das Stück vom Grüffelo. © Othmar Pietsch

So langsam kehrt auch in der Kindertagestätte Kirschenstraße also wieder das normale Leben zurück. „Es war auch Zeit, dass nach der pandemiebedingten Unterbrechung wieder Veranstaltungen ohne große Einschränkungen stattfinden können“, erzählt Kita-Leiter Thomas Seibert. Mit dem Kindertheater des Capitol besteht eine enge Kooperation. In den Herbstferien soll dem Zirkus Paletti ein einwöchiges Zirkusprojekt stattfinden. Am 9. Dezember steht der nächste Besuch des Capitol-Kindertheaters ins Haus. Dann kommt der „Weihnachtszirkusclown“ ins Familienzentrum. JR