Großmeister treten an

Viernheim. Am Wochenende empfängt der Schachclub Viernheim 1934 die Gastmannschaften aus Solingen, Augsburg und Dresden im Bürgerhaus zum Start der Saison 2021/2022. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen steht die verbindende Rolle der weltweit stärksten Schachliga im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung des SC.

Die Einheimischen spielen am Samstag, 5. März, ab 14 Uhr gegen BCA Augsburg und am Sonntag, 6. März, ab 10 Uhr gegen USV TU Dresden, die parallelen Wettkämpfe bestreitet jeweils die SG Solingen. Angesichts der globalen Lage und der international besetzen Spielerkader aller Mannschaften ist die Spielstärke der Teams laut Schachclub aktuell nur schwer einzuschätzen. Diese Frage werde sich vermutlich erst klären, wenn absehbar ist, welche Spieler der Vereine nach Viernheim reisen werden. „Spannende und hochklassige Wettkämpfe sind aber in jedem Fall sichergestellt, denn die Teilnahme zahlreicher internationaler Top-Großmeister ist trotz der herausfordernden Umstände zu erwarten“, schreibt der Schachclub in der Ankündigung der Veranstaltung.

Für die Saison peilt der SC eine gute Platzierung in der ersten Bundesliga an. Die Corona-bedingt verschobene Spielzeit soll mit einer zentralen Endrunde im Sommer zu Ende gehen. Der Eintritt zu den Wettkämpfen im Bürgerhaus ist für Zuschauer frei, es müssen jedoch die geltenden Corona-Regeln beachtet werden. Aktuell bedeutet dies 3G und Maskenpflicht. red

