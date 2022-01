Großer Schritt zu den Playoff-Spielen

Viernheim. Mit einem souveränen Sieg im Derby gegen den TV Friedrichsfeld machen die Badenliga-Herren einen großen Schritt zu den Playoff-Spielen der Badenliga, in denen Meister und Aufsteiger ermittelt werden. Durch den 27:20-Erfolg festigen die Handballer den zweiten Platz in ihrer Gruppe.

Gegen die Mannheimer, die im Hinspiel noch mit 27:21 die Oberhand behalten hatten, dominierten die Viernheimer das Spielgeschehen und stellten schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf den späteren Sieg. Den ersten Treffer der Partie schaffte allerdings Seel für Friedrichsfeld, was Willner direkt ausgleichen konnte. Nach der 2:1- Führung durch Mehl hatten beiden Mannschaften ihre Probleme, die Wurfversuche auch im Tor unterzubringen. Der TSV Amicitia konnte durch zwei Siebenmeter auf 5:2 und 6:3 davonziehen. Der TV arbeitete sich nochmals auf 6:5 ran und schaffte in der 19. Minute den 7:7-Ausgleich. Mit dem 7:8 sah sich Viernheim erneut einem Rückstand ausgesetzt – und zog das Tempo an. Die Blau-Grünen dominierten bis zu Pause das Geschehen auf dem Feld. Unger glich zum 8:8 aus, Willner drehte den Spielstand wieder zum Vorteil der Gastgeber. Helbig vom Punkt und Mehl legten die Treffer zehn und elf nach. Abwehrspezialist Oswald verwertete einen schnellen Gegenstoß zum 12:8, und Walther schloss den nächsten Angriff zum 13:8 ab. Willner markierte den siebten Viernheimer Treffer in Serie, ehe der TV in der 26. Spielminute eine Auszeit nahm. Die Mannheimer konnten kein Tor mehr erzielen. Aber auch Viernheim gelang bis zum Halbzeitpfiff kein Tor mehr, so dass es mit 14:8 in die Kabinen ging.

Doppelschlag von Willner

Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Viernheim auf 15:8. Ein Doppelschlag von Willner führte zum 18:10, und Müller stellte den Abstand auf 20:11. Erstmals zehn Treffer Unterschied wurden mit Willners 26:16 erreicht.

Trainer Christian Müller wechselte in der zweiten Hälfte angesichts des sicheren Vorsprungs munter durch und ermöglichte so auch den Spielern Einsatzzeiten, die zuletzt noch passen mussten. So wurde unter anderem Tim Gröger eingewechselt und krönte den ersten Einsatz nach dem Auslandsaufenthalt gleich mit dem letzten blau-grünen Treffer der Partie. In den Schlussminuten ließ Viernheim den Gegner zwar noch einmal herankommen, ohne dabei den Heimsieg und vor allem den Sieg im direkten Vergleich zu gefährden.

TSV Amicitia: Marius Walter, Patrick Koch; Jan Willner (6), Ronny Unger (1), Hossam Hassanien (1), Felix Hildenbeutel (1), Justus Mehl (4), Tim Gröger (1), Sven Walther (2), Robin Helbig (7/6), Björn Van Marwick, Philipp Oswald (1), Ernst Mantek (2) und Rouven Müller (1). su