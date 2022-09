Großer Lohn nach Hitzeschlacht

Viernheim. Zehn Stunden Kampf in der prallen Sonne. Es hat 40 Grad. Die Gegner: die besten Boulespieler Deutschlands. Doch dann rollt die letzte Kugel über den Sandplatz in Ensdorf im Saarland, bleibt ganz nah neben dem kleinen Ball, der „Sau“ liegen – und es ist geschafft. Sascha Wagner vom Viernheimer Pétanque-Club hat mit seinen Teamkollegen Jannik Schaake und Pascal Keller vom TV Waldhof-Mannheim den Deutschen Meistertitel gewonnen.

Die Deutschen Meister in der Disziplin Triplette (von li.): Sascha Wagner, Jannik Schaake, Pascal Keller. © Deutscher Pétantque Verband

Und kann nur noch müde lächeln. „Ich war total kaputt“, erzählt der 33-Jährige und muss lachen. Feiern? „Ging nicht mehr!“ Dafür ging in Viernheim im Moment des Sieges die Post ab. „Wir haben gejubelt“, sagt Michael Tekath, Präsident des Clubs. „Wir sind sogar um die Biertischgarnitur getanzt, auf der wir das Spiel über Livestream verfolgt haben.“ Deutscher Meister in der Königsdisziplin des Boulespiels – „das ist ein Wahnsinnserfolg“, sagt Sascha Wagner einige Wochen später und hat jetzt auch wieder die Kraft, sich richtig zu freuen.

Der Pokal, den er mit nach Hause gebracht hat, ist nicht der erste in seiner Sammlung. Zahllose Turniere hat der Bundesligaspieler und ehemalige Nationalspieler schon gewonnen, darunter viele Landesmeistertitel. Aber ein Deutscher Meistertitel in der Disziplin Triplette, in der zwei Dreierteams gegeneinander spielen, ist neu in seiner Sammlung. „Das ist am schwersten zu gewinnen, weil man sehr gut zusammenspielen muss“, erklärt Wagner. Mit seinen Teamkollegen ist er vorher ins Trainingslager nach Frankreich gefahren. Dazu kamen fast an jedem Wochenende Turniere und etliche Einzeltrainingsstunden – so viele der 33-Jährige neben seinem Job in der Bauüberwachung bei der MVV schaffte. Zweimal die Woche fährt er das ganze Jahr über von seinem Wohnort Brühl nach Viernheim und übt alles, was wichtig fürs Pétanquespiel ist: schießen, legen, mentale Stärke. Vor allem letzteres brauchte er bei der Meisterschaft, denn: „Unsere Spiele waren immer die längsten, gingen bis zu zweieinhalb Stunden. Weil unsere Gegner so hart waren.“ Zwei Tage lang kämpfte sich das Team um den Viernheimer Spieler durch das Turnier – und die Hitze. „In der Pause haben wir uns mit einem Wasserschlauch den Kopf nass gemacht“, erzählt er. Sie verfolgen eine defensive Taktik, sprechen sich viel ab. „Wir waren echt ein Team, kennen uns schon viele Jahre und sind eng befreunden. Das hat uns am Ende den Titel beschert“, ist sich Wagner sicher.

Seit er sechs Jahre alt ist, spielt der gebürtige Käfertaler Boule. Eigentlich sei er im Fußballclub gewesen, erzählt Wagner. Aber eine Beinverletzung und die daraus resultierende Langeweile trieb ihn zum neu gegründeten Käfertaler Bouleclub. Kurz darauf folgten ihm seine Eltern und seine Schwester. „Es wurde unsere Sonntags-Familienbeschäftigung“, erinnert sich der Spieler. „Aber mich hat es mehr gepackt.“ Er begann, richtig zu trainieren, ging zu Turnieren, hatte Erfolg, vergaß den Fußball. Heute spielt er lieber mit kleineren Bällen aus Metall, den Boulekugeln. Der Sport fasziniert den 33-Jährigen. „Boule hat den Ruf eines Altensports, bei dem alte Männer unter Platanen sitzen und Ricard trinken“, sagt Wagner und zuckt lächelnd die Schultern. In Frankreich könne man das durchaus genau so sehen – aber es gebe auch den Leistungssport Pétanque. Für den brauche es Taktik, Ballbeherrschung und Teamgeist. Zwei Dinge begeistern Wagner am meisten: „Man lernt bei diesem Sport so viele Leute kennen, die man Freunde nennt, ja sogar Familie.“ Und: „Der Sport ist einfach, eine Kugel werfen kann jeder. Egal ob dick oder dünn, alt oder jung, Mann oder Frau oder einarmig!“ Er stockt kurz und ergänzt dann grinsend: „Nur gewinnen ist schwer.“

Sein Trainer, der Viernheimer Michael Tekath, der selbst lange Jahre in der Bundesliga gespielt hat, hebt die Hand. Seit einem Jahr leitet er das Bundesligateam und hat eine Weisheit parat: „Beim Boule lernt man zu verlieren. Es gibt keine andere Sportart, in der man in einem Turnier so oft an einem Tage verlieren kann.“ Das sei hilfreich fürs Leben – und speziell für die mentale Stärke im Pétanque, die er bei den zwölf Bundesligaspielerinnen und -spielern seines Clubs noch mehr herauskitzeln möchte. Denn Tekath hat ein großes Ziel für nächstes Jahr: „Mit dem Verein Deutscher Meister werden!“

Vergangenes Jahr waren die Viernheimer immerhin Vierter. Mit 80 Mitgliedern zählt der Club zu den größeren in Deutschland – und er wächst weiter. „Wir haben 30 Prozent Zuwachs, häufig durch junge Leute“, berichtet der Präsident. Mit dem Gründungsjahr 1984 gehört der Club zu den ältesten Pétanque-Vereinen im Land. In der Bundesliga sind die Viernheimer auch lange vertreten, „und haben immer hoch gespielt“, wie Tekath betont. Auch, weil sie sich ihre Spieler sorgfältig aussuchen – wie vor zwei Jahren Sascha Wagner. „Er passt als Mensch gut in unsere Mannschaft“, sagt der Trainer, „das ist uns am wichtigsten.“ Dass der „Neue“ auch sportlich so erfolgreich ist, gefällt dem Clubpräsidenten natürlich auch. „Ich sehe große Fortschritte bei Sascha“, sagt Tekath und nickt versonnen, als Wagner seine nächsten großen Ziele nennt: „Eine EM oder WM würde ich gerne mal spielen. Bisher habe ich es mehrmals knapp nicht in den kleinen Kader von vier Spielern geschafft.“ Vielleicht klappt es nächstes Jahr – mit neuer Kraft und dem Meistertitel im Rücken.