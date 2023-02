Großer Dank an die Bürger

Viernheim. Kadir Halici und sein Team danken für die Spenden, die bei ihm für die Erdbebenopfer in der Türkei abgegeben worden sind. Doch er hat eine dringende Bitte: „Leider wollen Menschen auch schmutzige und sehr abgenutzte Sachen spenden. Selbstverständlich können wir das so nicht annehmen. Die Menschen in dem Erdbebengebiet benötigen bitte Spenden, die sinnvoll sind.“

Halici und sein Team erklären: „Aktuell benötigen wir dringend neue und saubere Unterwäsche für Frauen, Männer und Kinder, haltbare Babynahrung, Zelte, Hygieneartikel und jegliches Verbandsmaterial sowie Medikamente.“ Zu den Hygieneartikeln zählen Windeln, Damenhygieneartikel, Seife, Duschgel, Desinfektionsmittel, Zahnbürsten und Zahnpasta. Außer Babynahrung werden bei Halici keine Lebensmittelspenden angenommen.

Spenden Kontakt: Wer neue Sachspenden abgeben oder ehrenamtlich helfen möchte, kann sich an Kadir Halici unter Handy 0176/21 90 07 38 wenden. Spendenkonto: DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Oggersheim e.V. Bank: KT Bank, IBAN: DE48 5023 4500 0509 4700 02, Verwendungszweck: Spende

Es können auch gespendet werden: Neue Decken, Wärmeflaschen, Thermoskannen, Powerbanks und Taschenlampen. Letztere sollten Batterien enthalten. Wichtig: Gespendet werden darf nur Neuware, weil die Türkei die Einfuhr von gebrauchten Artikeln nicht mehr zulässt. Pakete müssen sortiert und beschriftet werden. Halici betont mehrfach: „Es darf bitte keine verschmutzte oder beschädigte Kleidung abgegeben werden.“ Er bittet um Verständnis: „Gebrauchte Gegenstände oder Kleidung müssen von den ehrenamtlichen Helfern in Viernheim aussortiert und kostenpflichtig entsorgt werden. Das ist in dieser Notsituation sehr schwierig.“

Konto eingerichtet

Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet für Geldspenden, um damit auf den Bedarf (je nach Region) angepasste Hilfsgüter zu kaufen und zu verschicken. So wurden zum Beispiel mit den Geldspenden neue Generatoren gekauft und in die Türkei per Luftfracht versendet. Halici sagt: „Uns läuft die Zeit davon. Wir alle wollen sinnvoll helfen.“