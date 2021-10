Großer Andrang in der Chinesischen Sprachschule

Chinesische Schriftzeichen an der Tafel, Mäppchen und Schreibhefte auf den Tischen: Dutzende Kinder im Alter zwischen fünf und 16 Jahren nehmen an diesem Samstagvormittag am Unterricht der Chinesischen Sprachschule in Viernheim teil. Die Mädchen und Jungen haben in der Regel mindestens ein chinesisches Elternteil. Grundsätzlich können auch Kinder am Unterricht teilnehmen, die keinen chinesischen Hintergrund haben, teilt die im September eröffneten Schule mit.

Gleichwohl tummeln sich an diesem Samstag fast ausschließlich Kinder und Eltern vor den Klassenräumen, die aus China oder anderen asiatischen Ländern stammen. „Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Kinder hier etwas über die Heimat ihrer Eltern lernen können“, sagt eine Chinesin, die ihre kleine Tochter zum Unterricht begleitet. Das sieht auch eine Frau aus Indonesien so. Sie ist mit einem Chinesen verheiratet und begleitet die gemeinsame Tochter zum Unterricht.

Die Freizeitschule hat Räume der Metropolitan International School in der Walter-Gropius-Allee angemietet. Weil zudem auch die Arbeit der Lehrerkräfte bezahlt werden muss, kann die Schule nur existieren, weil Eltern eine Gebühr zahlen, wie Direktorin Ping Yan-Kramer sagt. Weder von der Stadt Viernheim noch aus China komme für die Einrichtung finanzielle Unterstützung, wie sie hinzufügt.

Schulbücher aus dem Konsulat

Allerdings bestehe die Möglichkeit, Bücher und Hefte für den Unterricht vom chinesischen Konsulat in Frankfurt zu erhalten. Es gebe für Kinder und Eltern grundsätzlich auch die Möglichkeit, an einer Bildungsreise nach China teilzunehmen. Das sei im Moment schwierig, da die noch immer weltweit grassierende Corona-Pandemie solchen Reisen entgegenstehe. Für die Zukunft seien solche Ausflüge nach Peking oder etwa auch nach Shanghai jedoch denkbar.

In diesem Fall würden die Familien zwar die Flüge bezahlen. Chinesische Behörden kämen jedoch für den Aufenthalt im Land auf, sagt Yan-Kramer, die auch als Dozentin für chinesische Sprache an der Volkshochschule Viernheim tätig ist. Apropos Pandemie. Alle Lehrkräfte sind nach Angaben der Schule geimpft. „Wir halten die 3G-Regel ein, und die Kinder kommen mit einem gültigen Testheft oder mit einem negative Testergebnis zu uns“, bekräftigt die Direktorin.

Die Kulturvermittlung ist das erklärte Ziel der Freizeitschule, die erst seit September geöffnet ist und seither jeden Samstag sowohl Schriftzeichen als auch kulturelle Eigenarten aus dem Reich der Mitte vermittelt. So liest die Lehrerin Di Lu in einem Klassenzimmer eine Geschichte vor, während die Kinder gebannt zuhören. In einem anderen Unterrichtsraum wiederum erklärt Shu Yan Li gestenreich die Bedeutung eines chinesischen Schriftzeichens.

Weil die Einrichtung in Viernheim die einzige chinesische Sprachschule im Umkreis ist, herrsche reges Interesse, wie die Direktorin der Freizeitschule sagt. Ping Yan-Kramer zufolge kommen Kinder nicht nur aus den benachbarten Städten Mannheim, Heidelberg oder Ludwigshafen, sondern auch aus den verschiedenen Landkreisen der Metropolregion Rhein-Neckar.

„Es kommen aktuell etwa 70 Kinder zu uns“, sagt Yan-Kramer. Je nach Niveau werden die Mädchen und Jungen in den Klassen „Delfin“, „Clownfisch-Nemo“ sowie in den Gruppen „Pinguin“ und „Weißer Wal“ unterrichtet. Hält dieser Andrang an, dürfte auch die Finanzierung keine Probleme bereiten.

Zwar gibt es die Sprachschule erst seit wenigen Wochen, doch weil das Interesse so groß sei, gibt es schon Pläne für die Einrichtung einer neuen Klasse, wie Yan-Kramer sagt. „Dann würde noch die Klasse ’Blauer Wal’ hinzukommen“, sagt sie und nickt mit dem Kopf.

Tai-Chi-Kurs für Eltern geplant

Es fällt auf, wie viele Mütter an diesem Vormittag ihre Zeit auf dem Campus verbringen, während sie auf ihre Kinder warten. Noch sind die Temperaturen mild, in wenigen Wochen aber dürfte hier ein kühler Wind über den Asphalt pfeifen. Auch darüber hat sich Schulleiterin schon Gedanken gemacht. „Wir möchten für die wartenden Eltern künftig einen Tai-Chi-Kurs anbieten“, sagt Yan-Kramer.

Diese aus China stammende Bewegungslehre der überwiegend sanften und fließenden Bewegungen sei weltweit sehr beliebt. Daher, so hofft die Direktorin, dürften zahlreiche Eltern ein solches Angebot annehmen. Außerdem sei ein chinesischer Chor in Planung, wie sie hinzufügt.