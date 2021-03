  Großer Andrang bei Geschäftseröffnung

Viernheim. . Seit Wochen verfolgten die Passanten in der Innenstadt die Arbeiten im Nella-Supermarkt in der Kettelerstraße, der zugleich kräftig die Werbetrommel für seine Geschäftseröffnung rührte. Entsprechend groß war der Andrang am Montag, als der Markt erstmals Kunden empfing. Schnell bildeten sich vor dem Eingang lange Warteschlangen, und der private Sicherheitsdienst hatte alle Hände voll zu tun, um den Einlass zu kontrollieren. Gerade zur Mittagszeit hielten sich die Besucher allerdings nicht immer an die Abstandsregeln – sehr zur Verärgerung einiger Passanten, die das Treiben kopfschüttelnd verfolgten. Ein Großteil der Kunden trug immerhin einen Mund-Nasen-Schutz. „Wir haben einige Stadtpolizisten hingeschickt, die auf die Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen haben“, berichtete ein Mitarbeiter des Ordnungsamts auf Nachfrage dieser Redaktion. Auch eine Polizeistreife war vor Ort. Am Nachmittag entspannte sich die Lage etwas, die Besucher in der immer noch langen Warteschlange vor dem Nella-Markt achteten weitgehend auf die Abstände. JR