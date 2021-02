Viernheim. Umfangreiche Spenden hat der Afrikaverein Focus bei seinen Aktionen „Weihnachtspäckchen“ und „Bildung statt Böller“ entgegengenommen. In kurzer Zeit kamen 29 580 Euro zusammen, außerdem konnte der Verein 23 neue Patenschaften für Auszubildende im Berufsbildungszentrum (BBZ) und sechs neue Schulpatenschaften in der Partnerregion Silly schließen.

„Ein hervorragendes Resultat, das zeigt, dass die Mitbürger auch in hierzulande kritischen Zeiten ein Herz für Fremde haben“, sagte Bürgermeister Matthias Baaß bei der Bekanntgabe des Spendenergebnisses im Rathaus. Nach Angaben des Focus-Vorsitzenden Klaus Hofmann sollen die Gelder in das BBZ fließen, dessen Ausbildungskapazität aufgrund einer Flüchtlingswelle in Burkina Faso um 50 Prozent erhöht wurde. „Weil der Staat nur in die Schulbildung investiert, müssen wir die Lehrstellen komplett selbst finanzieren“, berichtete Hofmann.

Im Jahr 2019 sei das Spendenaufkommen mit gut 37 000 Euro deutlich höher gewesen, berichtete Manfred Weidner. „Damals hatten wir für die Anschaffung eines Krankenwagen allerdings einen speziellen Aufruf gestartet, der ebenfalls großen Zuspruch fand“, fügte das Focus-Vorstandsmitglied hinzu.

Matthias Baaß würdigte das ehrenamtliche Engagement der Focus-Mitarbeiter. „Für die Stadt, aber auch für mich, ist die Hilfe eine Herzensangelegenheit, zumal man die Erfolge direkt mitbekommt. Natürlich motivieren solche Unterstützungen die Helfer von Focus“, sagte Baaß. Wichtig sei es aber auch, die Projekte des Vereins auf mehreren Wegen nach außen zu tragen, um insbesondere jüngere Menschen anzusprechen.

Focus hat die Ausbildung im Berufsbildungszentrum in den vergangenen Jahren stetig erweitert. Zu Beginn wurden die Jugendlichen in den Berufsfeldern Landwirtschaft, Viehzucht und betriebswirtschaftliche Grundlagen, sowohl in Theorie als auch Praxis, unterrichtet. Hinzu kamen nach und nach neue Bereiche, wie die Herstellung von Kernseife, Flüssigseife und Hautcremes aus heimischen Karité-Nüssen.

Auch Grundkenntnisse zur Lagerung und der Trocknung von Früchten werden in der Bildungseinrichtung vermittelt. Nachdem die Verantwortlichen zunächst noch Setzlinge für die Obstplantage zukaufen mussten, gibt es mittlerweile eine eigene Baumschule. Somit können Jungpflanzen auf den Märkten der Umgebung angeboten werden.

Keine verlässlichen Corona-Zahlen

Ein wichtiges Thema für Focus und seine Partner in der Region Silly ist die Gesundheitsvorsorge. „Natürlich grassiert das Coronavirus auch in Burkina Faso, verlässliche Zahlen liegen aber nicht vor“, berichtete Vorstandsmitglied Wolfgang Pachner. Die Menschen seien aufgerufen, Masken zu tragen, würden das aber häufig nicht tun. „In Afrika gibt es viele Großfamilien, da funktionieren Beschränkungen einfach nicht. Allerdings halten sich die Menschen wenig in geschlossenen Räumen auf und sind bei hohen Temperaturen meist unter freiem Himmel unterwegs“, berichtete Pachner.