Große Hürde zu meistern

Viernheim. Die Nachwuchsbasketballer der Rhein Neckar Metropolitans haben in der Relegationsrunde erneut einen starken Gegner vor sich. Am Sonntag geht es gegen die Roth Energie BBA Gießen 46ers. Spielbeginn ist um 11.30 Uhr in der Bertha-Benz-Halle in Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Metropolitans, die über die Relegation die Entscheidungsspiele erreichen wollen, ist die Aufgabe eine erneut große Hürde. Zuletzt konnte der Zusammenschluss des TSV Amicitia, der TSG Weinheim und der SG Mannheim keine Punkte gegen das Team Südhessen holen. Die beiden Top-Scorer der Metropolitans, Cris Becht und Koray Kocak, waren erstmals in dieser Saison unter 20 Punkten geblieben, was die Mitspieler nicht kompensieren konnten. So kam es zu der deutlichen 55:74-Niederlage.

Gegen Gießen muss eine deutliche Leistungssteigerung her, um die nächsten Punkte einzufahren. Die JBBL-Mannschaft ist vermutlich das einzige Team der BG Viernheim-Weinheim, das an diesem Wochenende spielen wird. Die anderen Mannschaften haben ihre Partien ins neue Jahr verschoben. Möglich ist dies durch die Entscheidung des baden-württembergischen Basketballverbands, den Spielbetrieb auf freiwilliger Ebene fortzusetzen. Wenn sich beide Teams einig sind, können alle Partien vor Weihnachten auf kommendes Jahr neu terminiert werden. su