Große Hits von AC/DC

Viernheim. Nach der Corona-bedingten Pause greifen Musiker auch in Viernheim wieder häufiger zu Instrumenten und Mikrofonen, etliche Veranstalter bauen wieder Bühnen auf. Am Samstag, 21. August, 19 Uhr, ist die AC/DC-Coverband Thunder Bells zu Gast auf der Minigolfanlage „Zum Sohnemann“ und will es dort musikalisch krachen lassen.

Die Formation interpretiert Stücke der legendären australischen Band und bewegt sich sowohl musikalisch als auch optisch nah am Original. Frontmann Brian D. Raven, alias Markus Kaltschmidt, gilt als einer der besten AC/DC-Sänger Deutschlands und prägt die Auftritte der überregional bekannten Coverband. Nicht nur eingefleischte Anhänger von AC/DC werden bei Hits wie „Hells Bells“, „Thunderstruck“ „T.N.T“ oder „Highway To Hell“ auf ihre Kosten kommen, so die Organisatoren.

AC/DC ist eine australische Hard-Rock-Band, die 1973 von den in Schottland geborenen Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde. Die Musiker zählen zu den Pionieren des Hard Rock, die Band selbst bezeichnet ihre Musik jedoch stets als Rock’n’Roll. Nicht anders sieht man es bei Thunder Bells. Die Mitglieder der Coverband begeistern das Publikum bei ihren Tributekonzerten immer wieder mit ihrer energiegeladenen Show. JR