Große Feier am Dienstag

Viernheim. Der große Umbau in der Sparkassenfiliale in der Schulstraße steht kurz vor dem Abschluss. Die Handwerker arbeiten derzeit noch auf Hochtouren. Nach der Fertigstellung werden sich nur noch kleinere Arbeiten anschließen. Am Dienstag, 21. September, steht den Kunden dann auch der Zugang über den Haupteingang in der Fußgängerzone wieder dauerhaft zur Verfügung. „Damit für unsere Kunden alles in neuem Glanz erstrahlt und vorbereitet werden kann, ist es leider erforderlich, die Filiale am Montag für einen Tag zu schließen“, führt Thomas Steffen, Bereichsdirektor Organisation, aus.

Die Filiale in der Nord-West-Stadt sowie alle SB-Stellen in Viernheim bieten an diesem Tag allerdings den gewohnten Service an. Ab Dienstag können die Kunden dann die neu gestaltete Kasse und den neu strukturierten SB-Bereich wieder komplett benutzen. Beim Betreten der umgestalteten Beraterfiliale treffen Kunden auf einen ovalen Service-Empfang in frischer Farbgestaltung. Von dort leiten die Mitarbeiter in den Wartebereich über, wo der jeweilige Sparkassenberater seinen Kunden kurz danach abholt.

Rückwärtiger Bereich folgt

Sparkassenvorstand Manfred Rheiner (r.) und einige Mitarbeiter am noch nicht ganz fertigen Service-Desk. © Pietsch

Nachdem die Modernisierungsarbeiten im vorderen Filialbereich abgeschlossen sind, soll der rückwärtige Bereich nach einem neuen Konzept ebenfalls umgestaltet werden. Der Zugang von der Parkplatzseite aus in den Publikbereich ist anschließend nicht mehr möglich. Man kann auch nicht mehr zur Schulstraße durchlaufen. Im hinteren Bereich werden sich aber weiterhin die bekannten Serviceautomaten befinden.

Mitte Oktober nimmt man sich beim dritten Bauabschnitt dem Obergeschoss an. Aus dem großen Veranstaltungsraum entsteht im Anschluss das mediale Beratungscenter unter Leitung des Viernheimers Markus Lammer. „Wir planen, bis Ende Oktober alle Umbaumaßnahmen abzuschließen, dann verfügt Viernheim über ein modernes Finanz-Beratungscenter“, verspricht Sparkassenvorstand Manfred Rheiner. JR

