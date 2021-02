Viernheim. In Viernheim standen seit dem Abend drei Reihenhäuser im Jakob-Kaufmann-Weg in Brand. Die Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren vor Ort. Am heutigen Dienstag will der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß, um 14 Uhr, in einer digitalen Pressekonferenz Eigentümer in Viernheim, die im Moment über freie Wohnungen oder Häuser verfügen, aufrufen, diese an die betroffenen Familien zu vermieten. Es werde viele Monate dauern, bis die Menschen ihre Häuser und Wohnungen wieder beziehen könnten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die Löscharbeiten waren auch rund zwei Stunden nach der Alarmierung der Rettungskräfte immer noch im vollen Gange. Es dauerte nach Auskunft der Polizei bis 3 Uhr, bis das Feuer, das zwischenzeitig auf die Nachbargebäude überzugreifen drohte, gelöscht werden konnte. Da es im Bereich Viernheim-Ost durch den Großbrand zu einer starken Rauchentwicklung kam, sollten Anwohner laut Katwarn ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Auch der Viernheimer Stadtbrandinspektor Michael Ahnert wird in der Presskonferenz am Nachmittag vom Einsatz berichten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im oberen Bereich des mehrstöckigen Reihenhauses aus. Zu dieser Zeit befand sich die Tochter der Hausbesitzer zusammen mit einer Freundin (15 und 16 Jahre alt) allein im Haus. Diese konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Beim Versuch den Brand zu löschen, erlitt ein 54-jähriger Nachbar eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte versorgt.

Zur Brandursache würden weiterhin keine genauen Informationen vorliegen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage. Bei einem Brandobjekt dieser Größe müsse zunächst ein Termin mit einem Brandgutachter vereinbart werden. Inwiefern das bereits geschehen sei, könne sie nicht sagen.

Die Löscharbeiten dauerten länger an, da der Brand auch auf die unmittelbar links und rechts angrenzenden Häuser übergegriffen hatte. Das Brandobjekt selbst ist nicht mehr bewohnbar. Wie es um die Bewohnbarkeit der beiden in Mitleidenschaft gezogenen Häuser steht, war in der Nacht noch unklar. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Bürgermeister Baaß und der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt waren ebenfalls an der Unglücksstelle, um sich selbst ein Bild von dem Großeinsatz zu machen.

Zwischenzeitlich war die Lampertheimer Feuerwehr den Kollegen aus Viernheim zu Hilfe geeilt und hatte eine zweite Drehleiter in Stellung gebracht.

Mit dem Brand haben mehrere Familien ihr Zuhause verloren. Laut Bürgermeister Matthias Baaß können die meisten Familien bei Verwandten und Freunden unterkommen. Ein Ehepaar hat sich in ein Hotel eingemietet. Baaß bot dem Paar die Hilfe der Stadtverwaltung bei der Suche nach einer Unterkunft an.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.