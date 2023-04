Viernheim. In dem Wochenendworkshop Griechisch für den Urlaub nimmt die gebürtige Griechin Dimitra Nikolopoulou die Teilnehmer mit auf eine Reise quer durch Griechenland. Neben Grundlagen für die Kommunikation während des Urlaubs in Griechenland, vermittelt die Kursleiterin auch einige wertvolle Informationen rund um Städte und Sehenswürdigkeiten. Der vhs-Kurs findet am 28. April von 18 bis 20 Uhr und am 29. April von 10 bis 15 Uhr in der KulturScheune statt. An diesem Wochenendworkshop erlernen die Teilnehmer nicht die griechische Sprache, jedoch hilfreiche Kommunikationsmittel. Die Kursgebühr beträgt 31 Euro.

Wer die Sprache lernen möchte, kann im Herbstangebot „Griechisch für Anfänger A1.1“ vorbeischauen. Anmeldungen nimmt die vhs Viernheim unter 06204/988 -404, -405 oder -406, per E-Mail oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. Die Kursnummer lautet. 23-4.1201. red