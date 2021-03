Viernheim. . Einen Online-Vortrag unter dem Titel „Deutschland in guter Verfassung“ bieten Volkshochschule und Lions Club am Dienstag, 2. März, 19 Uhr, an. Referent Daniel Fritz studierte Politik und Wirtschaft und Biologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt und unterrichtet diese Fächer an der Albertus-Magnus-Schule.

AdUnit urban-intext1

„Das Grundgesetz schützt als anthropogene – durch den Menschen gestaltete – Verfassung die Rechte der in Deutschland lebenden Menschen“, heißt es in der Einladung. „Doch welche Rechte sind das überhaupt? Gelten sie für alle Menschen in Deutschland gleichermaßen? An welche Grenzen stoßen die Grundrechte?“ Diese und andere Fragen sollen an dem Abend erörtert werden. Der Vortrag steht Interessenten auf der Internetseite zoom.us/join kostenlos zur Verfügung (Besprechungs-ID-Nummer 823 5935 1395, Kenncode 14 44 77). red