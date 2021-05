Gottesdienst zum Weltgebetstag

Viernheim. An Pfingstmontag, also am 24. Mai, feiern die Viernheimer um 18 Uhr gemeinsam einen Ökumenischen Gottesdienst. Thematisch wird der Weltgebetstag 2021 aufgegriffen, der von Christinnen aus dem Land Vanuatu vorbereitet wurde.

Den traditionellen Ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag feiern Christinnen und Christen beider Konfessionen dieses Jahr im Freien vor der Friedenskirche in der Konrad-Adenauer-Allee 16 und nicht am Waldkreuz. Wegen der Corona-Pandemie hat sich die kleine ökumenische Vorbereitungsgruppe aus vier Frauen für diesen mit einem Schutzkonzept verbundenen Ort entschieden. Sie übernimmt auch die Gestaltung.

Wegen der begrenzten Personenzahl werden bis Freitag, 21. Mai, Anmeldungen im Gemeindebüro entgegengenommen – unter der Telefonnummer 06204/54 01 oder per E-Mail an Christuskirchengemeinde.Viernheim@ekhn.de. red