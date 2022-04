Gottesdienst musikalisch begleitet

Viernheim. „Den Gläubigen hat es gut gefallen, uns hat es sehr gut getan“, so fasste Raimund Käser den Auftritt seines Chores beim Ostermontag-Gottesdienst in der Weinheimer Weststadtgemeinde St. Marien zusammen. Der Vorsitzende des Singkreises St. Aposteln ist erleichtert, dass sich monatelange schwierige Probenarbeit am PC, in Maximalabstand im Freien und anderen kreativen Lösungen ausgezahlt hat. Pfarrer Stephan Sailer und die Gottesdienstbesucher sparten nicht mit Beifall für eine musikalische Gestaltung, die zu Beginn mit John Rutters „Christ the Lord is risen again“ ein anspruchsvolles Ausrufezeichen setzte. Dirigentin Martina Egli führte beim von Bernhard Klein vertonten Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirt“ und mehr noch bei Martin Luthers Gebet „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (Melodie: Mendelssohn Bartholdy) sensibel und ausdrucksvoll, um dann bei George Rathbones „Rejoice in the Lord alway“ (Orgel: Katharina Linn) dem Chor die ganze Klangpracht der Osterfreude abzuverlangen. red

