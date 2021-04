Viernheim. Bei gutem Wetter hat die evangelische Christusgemeinde am Sonntagvormittag vor der Friedenskirche in der Konrad-Adenauer-Allee wieder einmal einen Präsenzgottesdienst gefeiert. Pfarrer Thomas Blöcher hatte dabei thematisch die Festzeit zwischen Ostern und Pfingsten in den Mittelpunkt gestellt. Die musikalische Begleitung lag in den Händen von Martin Gehring.

„Leider dürfen wir heute nicht gemeinsam singen“, bedauerte Blöcher, der deshalb diesen Part als Solist übernahm. Doch so mancher Besucher dürfte im Geiste eingestimmt haben, ohne dabei die Stimme zu erheben. Vor den ersten Takten musste allerdings den Hygienevorschriften Rechnung getragen werden. Eine Anmeldung war nicht erforderlich, es mussten aber die persönlichen Daten angegeben und Schutzmasken getragen werden. Die Sitzgelegenheiten waren mit dem vorgeschriebenen Abstand aufgestellt worden, um enge Kontakte zu vermeiden. „Danke, dass Sie trotz der Einschränkungen gekommen sind und sich an die Regeln halten“, sagte Blöcher den knapp 20 Teilnehmern des Gottesdiensts.

Pfarrer Thomas Blöcher leitete den Gottesdienst unter freiem Himmel. © JR

Im Fokus stand dann die abermalige Offenbarung von Jesus am See von Tiberias gegenüber seinen Jüngern (Johannes 21, 1-14). Dort kam es zum wundersamen Fischfang, nachdem die Fischer zunächst mit leeren Netzen an das Ufer zurückgekehrt waren. Es war das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Der Gottesdienst endete mit den Fürbitten, dem Vaterunser sowie dem Segen und einem Musikstück. JR