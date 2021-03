Viernheim. Am Palmsonntag, 28. März, feiert die katholische Kirche um 10.15 Uhr in der Apostelkirche einen feierlichen Gottesdienst. Besucher werden gebeten, Buchs-zweige, eine FFP2-Maske und das Gotteslob mitzubringen. Um 11 Uhr sind Familien mit Kindern in den Schulhof der Friedrich-Fröbel-Schule, Eingang von der Johann-Sebastian-Bach-Straße, zu einem Familiengottesdienst eingeladen. Eltern und Kinder ziehen mit ihren bunten Palmstecken für den Segen zur Hildegardkirche. Auch für diesen Gottesdienst brauchen Erwachsene eine FFP2-Maske, Kinder einen Mund-Nasen-Schutz. Telefonische Anmeldung für beide Gottesdienste bis Freitag, 26. März, unter 06204 / 78 92 00 oder per E-Mail (anmeldung.gottesdienst@outlook.de). red