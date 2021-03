Viernheim. Am Freitag, 5. März, findet der Weltgebetstag der Frauen statt. Christinnen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, haben den diesjährigen Gottesdienst gestaltet.

Die 83 Inseln von Vanuatu sind wunderschön, ein Südseeparadies. Aber es gibt eine Kehrseite: Im Weltrisikobericht steht Vanuatu auf dem ersten Platz, mit 99,88 Prozent Wahrscheinlichkeit wird Vanuatu durch den steigenden Meeresspiegel, von Zyklonen, Erdbeben oder einem Vulkanausbruch heimgesucht. Die Frage nach dem, was wichtig ist im Leben, bildet das Motto des Weltgebetstags: „Worauf bauen wir?“ Diese Sorge legen die Christinnen aus Vanuatu den Menschen weltweit ans Herz.

In Viernheim findet an diesem Tag zwar kein ökumenischer Gottesdienst statt, wie man ihn aus den vergangenen Jahren kennt. Dafür gibt es mehrere alternative Möglichkeiten, die Liturgie mitzufeiern. Am heutigen Freitag um 19 Uhr wird auf dem Fernsehsender Bibel-TV der Gottesdienst – gestaltet vom deutschen Weltgebetstagskomitee – live übertragen. Frauen aus der evangelischen Dornbuschgemeinde in Frankfurt haben einen Gottesdienst vorab aufgezeichnet (www.evangelischefrauen.de/#wgt-digital).

Das Vorbereitungsteam des Weltgebetstags in Viernheim mit katholischen und evangelischen Frauen hat sich aber auch Gedanken gemacht, wie man den Weltgebetstag nachfeiern kann. Geplant ist ein ökumenischer Pilgerwegs für Groß und Klein durch die Viernheimer Natur.

Voraussichtlicher Termin ist Pfingstmontag, 24. Mai, sofern es die Corona-Beschränkungen erlauben. su