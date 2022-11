Goldmedaille geht nach Viernheim

Viernheim. Vier Kämpfer des 1.Viernheimer Karate-Dojo beendeten mit der Teilnahme am internationalen JKA-Cup, den German Open in Bottrop, ein erfolgreiches Wettkampfjahr. Zum Saisonende konnte beim bedeutendsten Turnier des Deutschen JKA-Karate Bundes (DJKB) noch einmal jede Menge Erfahrung gesammelt werden. Herausragend dabei die Vorstellung von Mahassan Jaffal, die sich in der Disziplin Kumite (Zweikampf) die Goldmedaille und den Siegerpokal holte.

Mit 420 Teilnehmenden aus 52 Vereinen hat dieses Turnier mittlerweile internationales Flair erreicht. Athleten sind in starken Teams eigens aus Norwegen, Frankreich, Polen, Tschechien und der Schweiz angereist, um sich mit den Besten Deutschlands zu messen. Der Disziplinwettbewerb Kata (Formenlauf) wurde am Vormittag ausgetragen. Hier standen Julia Wiesenthal und Philipp Huppert auf der Tatami (Matte), beide mussten sich allerdings in den Vorrunden ihren jeweiligen Gegnern geschlagen geben. Am Nachmittag standen die Kämpfe in der Disziplin Kumite (Zweikampf) auf dem Programm. Auch hier waren Julia Wiesenthal und Philipp Huppert gemeldet, dazu kamen die Teamkolleginnen Emily Bevier und Mahassen Jaffal. Für Wiesenthal und Huppert blieben die Kumite-Begegnungen trotz guter Kämpfe ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Auch Emily Bevier überstand diesmal nicht die Vorrunde. Mahassen Jaffal hingegen gewann alle ihre Begegnungen und konnte schließlich auch im Finale überzeugen. Dort war sie auch ihrer Gegnerin aus Norwegen klar überlegen.

Im Anschluss an die Einzelkämpfe wurden die Team-Kämpfe im Kumite ausgetragen. Emily Bevier, Mahassen Jaffal und Julia Wiesenthal vertraten die Viernheimer Farben. In der Vorrunde kam es zu der Begegnung mit dem Team Makoto aus Baden-Baden, das an diesem Tag die kämpferisch bessere Vorstellung bot. Die mitgereisten Viernheimer Trainer Eblina Kelmendi, Dennis Braun und Stefan Effler bezeichneten den Wettbewerb als erfolgreich, gibt es doch nur selten die Gelegenheit, sich mit anderen Nationen auf einem so hohen Niveau zu messen und Erfahrungen zu sammeln. JR