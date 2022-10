Gold für Sophie Lang

Viernheim. Die Rollsportlerinnen des ERC Viernheim feierten dieses Jahr große Erfolge im Breitensport. Nach sehr guten Platzierungen auf hessischen Meisterschaften hatten sechs ERC-Läuferinnen die Möglichkeit, sich auf süddeutscher und deutscher Ebene zu präsentieren und sich mit Läufern aus ganz Deutschland zu messen.

Der Süddeutsche Breitensport- und Nachwuchspokal wurde in Dresden ausgetragen. Der Hessische Rollsport- und Inlineverband nominierte Collien Braun, Giulia Cappiello, Yosra Mohamed, Sophie Lang und Selina Braun.

Jede Läuferin hatte vor ihrem Wettbewerb eine Trainingsmöglichkeit in Dresden, um sich an die Bodenverhältnisse zu gewöhnen. Die erste Viernheimer Läuferin war Collien Braun in der Kategorie Freiläufer 3 und erreichte den 12. Platz. Giulia Cappiello lief eine fast fehlerfreie Kür, setzte sich gegen 15 andere Mädchen durch und gewann somit den Wettbewerb Figurenläufer 3.

Auch Sophie Lang dominierte in ihrer Gruppe und erreichte mit einer sehr ausdrucksstarken Kür den ersten Platz von 21 Läuferinnen bei den Kunstläufern.

Yosra Mohamed startete ebenfalls bei den Kunstläufern und belegte als eine der jüngsten Läuferinnen dieser Gruppe einen sehr guten fünften Platz. Selina Braun lief in der höchsten Kategorie des Breitensports und schaffte es mit ihrer Kür auf den ersten Platz von 12 Läuferinnen bei Cup Damen.

Hochklassiger Wettbewerb

Schon zwei Wochen später ging es weiter zum Deutschen Breitensport-Pokal in Ober-Ramstadt. Hier erhielten Sophia Lang, Mia Möbius und Selina Braun vom Hessischen Rollsport- und Inlineverband eine Nominierung. Dieser Wettbewerb ist die höchste Meisterschaft des Breitensports und fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Läuferinnen und Läufer aus zehn Bundesländern durften an diesem Wochenende ihr Können präsentieren.

Sophie Lang, die an ihren Erfolg des Süddeutschen Breitensport Pokals anknüpfen konnte, gewann in der Kategorie Kunstläufer Gruppe B die Goldmedaille.

Mia Möbius lief in der Nachwuchsklasse gegen 14 andere Mädchen und belegte Platz acht. Selina Braun startete in der Kategorie Cup Damen und sicherte sich den zweiten Platz.

Für fast alle Mädchen war es die erste Teilnahme an nationalen Wettbewerben, dementsprechend war die Aufregung und Nervosität sehr groß. Umso stolzer sind ihre Trainerinnen Julia Hahn, Manja Koscielny und Bianca Gratzel über die erreichten Erfolge nach den intensiven Trainingswochen in der Vorbereitung. red