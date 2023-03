Goetheschüler spenden für Erdbebenopfer

Viernheim. Die Goetheschule in Viernheim hatte zu einer gemeinsamen Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien aufgerufen. Die Eltern bekamen eine Liste mit den dringend benötigten Dingen wie beispielsweise Medikamente, Babynahrung oder Windeln. Die Kinder brachten die Spenden dann mit zur Schule, wo sie von Mitgliedern der IGMG Sultan Ahmet Moschee Viernheim abgeholt wurden. Diese arbeiten mit der Hilfsorganisation Hasene International e.V. zusammen, die die dringend benötigten Sachen an den Zielort brachten. So konnten Goetheschüler ihre Solidarität mit den Opfern des Erdbebens ausdrücken und helfen. red (Bild: Goetheschule)

