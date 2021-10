Goetheschüler erweisen sich als „Prima-Klima“-Experten

Viernheim. „Wenn es noch wärmer wird auf der Erde, dann könnt ihr im Winter keinen Schlitten mehr fahren oder Schneemänner bauen. Und in Afrika wachsen kein Gemüse und kein Obst mehr, da ist dann alles nur noch Wüste“, erklärt Professor Pfiffikus den Goetheschülern. Bei der „Prima-Klima-Show“ wird die Erderwärmung zum Thema – und was man auch als Grundschulkind dagegen tun kann.

Mimi Energy und Rabe Rudi

Sigrid Fath und Werner Reis sind mit dem „Prima Klima“-Theaterstück im Auftrag der Landes-Energie-Agentur (LEA) Hessen GmbH unterwegs. Als Mimi Energy, Professor Pfiffikus und Rabe Rudi präsentieren sie den Kindern auf spielerische Art und Weise alles Wissenswerte zur Energiegewinnung und zum Energiesparen.

In Viernheim sind sie an der Goethe- und an der Schillerschule zu Gast. Das Theaterstück soll das Thema Energiesparen greifbar machen und zum Handeln motivieren. Für die Jüngsten ist die Show ein Angebot, das gut bei ihnen ankommt. „Wir wollen auch Kinder über Klimaschutz informieren und aufklären“, erklärt Matthias Baaß. Die Stadt unterstützt zusammen mit der Kompass-Umweltberatung die Aktion an der Schule.

Der Bürgermeister erzählt den Kindern, dass sie durchaus Vorbilder für die Erwachsenen sein können: „Vor vielen Jahren wurde begonnen, den Müll zu trennen“, erinnert sich Baaß. „Und damals haben vor allem die Kinder ihren Eltern beigebracht, wie man Papier und Plastik richtig – nämlich unterschiedlich – entsorgt“, erinnert sich der Bürgermeister.

Wie Farn zur Kohle wird

Bei der „Prima-Klima-Show“ stehen allerdings andere Kernfragen im Blickpunkt: Wie entsteht Energie, wo kommt sie her, wer verbraucht sie und wie kann man sie sparen? Zu diesem Thema hat Professor Pfiffikus ein Stück Kohle dabei und erklärt den Schülern anschließend, wie aus einem verblühten Farn dieses braunschwarze Stück entsteht und in einem Kraftwerk in Strom umgewandelt wird.

„Nur das Kohlendioxid, das dabei produziert wird, das ist nicht gut für unsere Erde“. Deshalb lautet sein Rat an die jüngere Generation: „Strom sparen und Kohlendioxid vermeiden!“. Als kleine Maßnahmen mit großer Wirkung nennt Mimi Energy duschen statt baden oder das Auto auch mal stehenzulassen. Zusammen mit den Schülern suchen der Professor und Mimi nach Alternativen zur Energie aus Kohle. „Wasser“, „Wind“ und „Sonne“ tippen die Mädchen und Jungen und liegen damit goldrichtig.

Und klar, dass sie auch das Quiz mit Rabe Rudi bestens meistern und alle Fragen zur Energie richtig beantworten. „Ihr seid eine richtige Schlaumeier-Schule“ lobt die Moderatorin die klugen Kinder, die sich für das richtige Raten eine umweltfreundliche Rakete mit lauten Stampfen und Klatschen verdient haben.