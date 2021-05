Glockenbuckel als Ausflugsziel

Viernheim. Die Arbeitsgruppe „Seniorenfreundlicher Kreis Bergstraße“ des Kreisseniorenbeirats macht in diesem Jahr immer wieder auf seniorenfreundliche Ausflugsziele in der Umgebung aufmerksam. Dieses Mal stellt sie den Glockenbuckel in Viernheim vor.

Der Arbeitskreis rund um Leiterin Annemarie Russ hat bereits 30 Ziele gesammelt und diese speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation überprüft. Da stetig neue seniorenfreundliche Ausflugsziele hinzukommen, wählt Gerhard Dietz, Mitglied der Arbeitsgruppe „Seniorenfreundlicher Kreis Bergstraße“, jeden Monat ein besonderes Ausflugsziel aus.

Der Ausflugsvorschlag für diesen Monat stammt von Landrat Christian Engelhardt. Es ist ein eher unbekannter Ort, der aber geologisch und im Hinblick auf die dort vorhandene Vielfalt seltener Vogelarten einen besonderen Reiz darstellt: der Glockenbuckel in Viernheim. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Militärgelände, das die Natur in interessanten Konstellationen zurückerobert. Dem Vorsitzenden des Kreisseniorenbeirats, Nikolaus Teves, gefällt dieser Vorschlag als Ausflugsziel gleich aus mehreren Gründen: Das Gebiet ist barrierefrei, familientauglich und bequem zu erlaufen. Außerdem besitzt der Glockenbuckel noch Entwicklungspotenzial. So könnten zusätzliche Sitzgelegenheiten, Bewegungsangebote und Spielgeräte die Senioren- und Familienfreundlichkeit noch weiter verbessern, regt der Seniorenbeirat an

Außerdem freut sich die Arbeitsgruppe „Seniorenfreundlicher Kreis Bergstraße“ über weitere Hinweise für empfehlenswerte Ausflugsziele von Bürgern, die bereits gute Erfahrungen mit interessanten und für Seniorinnen und Senioren geeigneten Freizeitzielen gemacht haben.

