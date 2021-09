Gleichstellungsbüro zeigt Flagge

Víernheim. Mutig gegen Hass und Rassismus: Das städtische Gleichstellungsbüro will in Viernheim Flagge zeigen für sexuelle Vielfalt. Daher wird – wie bereits am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) und zum Christopher-Street-Day (CSD) Rhein-Neckar – nun auch zur ersten „Bi+Pride“ Deutschlands am Donnerstag, 23. September, um 11 Uhr die „Bi+Pride“-Fahne vor dem Viernheimer Rathaus gehisst.

Vom 23. bis zum 25. September wird die erste „Bi+Pride“ Deutschlands gefeiert. Die Aktionstage wollen für bisexuelle und pansexuelle Sichtbarkeit sorgen. Los geht’s am Donnerstag, 23. September, dem offiziellen Tag der Bisexualität. An diesem Tag wird an verschiedenen Orten in Deutschland sowie online die „Bi+Pride“-Flagge gehisst. Bislang sind 14 Städte und 23 Gebäude dabei. Am Freitag, 24. September, und weiteren Tagen wird es Workshops (in Hamburg und online) geben. Zum Abschluss ist für Samstag, 25. September, eine Demonstration in Hamburg geplant. red