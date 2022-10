Gleich zwei Schecks für die Viernheimer Tafel

Viernheim. Gemeindereferent Herbert Kohl strahlte über das ganze Gesicht: Er durfte gleich zwei Spendenschecks für die Viernheimer Tafel entgegen nehmen. Die Beträge waren das Ergebnis des After-Work-Treffens der Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUFV), das vor wenigen Wochen im Best Western Pear Hotel am Alten Weinheimer Weg stattgefunden hatte (wir berichteten). In der Spendenbox hatte sich mit 10 700 Euro ein neuer Rekordbetrag angesammelt, dazu kamen noch 800 Euro der Lieblang-Gruppe Deutschland.

„Unser zehntes After-Work-Unternehmertreffen war ein großer Erfolg, nicht nur, was die überragende Spendenbereitschaft anbetrifft“, sagte Martina Bartsch-Latscha, die neue Sprecherin der privaten Initiative. Das Geld werde natürlich an die Tafel überwiesen. Ein Dankeschön ging an alle Helfer und die großzügigen Spender, namentlich das Pear-Hotel als Ausrichter des Treffens und den Caterer „Mahlzeit“, der an diesem Abend für die Verpflegung gesorgt hatte.

Bürgermeister Matthias Baaß lobte einmal mehr das Engagement der Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“, die sich seit Jahren ein funktionierendes Netzwerk aufgebaut hat. „Ich finde es einfach toll, wenn Menschen zueinander finden und Gutes tun. Dass diesmal die Viernheimer Tafel unterstützt wird, ist eine sehr gute Idee.“

„Bleiben weiter am Ball“

Das fand auch Pear-Geschäftsführer Marius Gross, der die Idee in die bundesweit agierende Lieblang-Gruppe als übergeordneter Hotelbetreiber weitergereicht hatte und erste Früchte ernten konnte. „Bei den in ganz Deutschland durchgeführten Feiern für unsere Mitarbeiter wurden auch fleißig Spenden gesammelt, ein Teil davon geht nach Viernheim. Wir bleiben in Sachen Unterstützung der Initiative aber auch zukünftig weiter am Ball“, versprach Gross.

Martina Bartsch-Latscha konnte unter dem Beifall der Anwesenden freudestrahlend einen Scheck in Höhe von 10 700 Euro übergeben. „Wir haben den Betrag am Ende noch rund gemacht. Es kann natürlich sein, dass es in der Zwischenzeit auch noch direkte Überweisungen auf das Spendenkonto der Tafel gegeben hat.“ Danach folgte noch der Lieblang-Scheck.

„Das ist für uns natürlich ein außergewöhnlich hoher Betrag, aber für die Tafel zählt heutzutage jeder Euro. Das Geld kommt auch wirklich bei den Bedürftigen der Stadt an, und das werden immer mehr“, sagte Kohl. Er und sein Team könnten dafür allerdings keine Lebensmittel kaufen, obwohl Nahrung dringend benötigt werde. „Es gilt aber auch, die gestiegenen Energiekosten bei der Kühlung und Beleuchtung, aber auch die Spritkosten der Fahrzeuge zu stemmen. Außerdem ist das Dach des katholischen Sozialzentrums undicht, und Regenwasser dringt ein. Die Reparatur dürfte gut 120 000 Euro kosten“, nennt Kohl nur einige der möglichen Verwendungszwecke. Ob bei der notwendigen Sanierung auf dem Dach auch gleich noch eine Photovoltaikanlage mit installiert wird, darüber muss das Bistum Mainz als Besitzer der Immobilie entscheiden.

Nicht vergessen wollte Kohl bei seiner Dankesrede die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer der Tafel, die unter der Woche Waren einsammeln, die gespendeten Lebensmittel sortieren und zwei Mal pro Woche die Ausgabe vornehmen. „Wir könnten weitere Mitarbeiter gebrauchen. Die Zahl der Kunden steigt nämlich stetig, während von den Geschäften deutlich weniger Nahrungsmittel gespendet werden als in früheren Jahren“, sprach Herbert Kohl ein weiteres Problem an.